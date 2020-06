IT之家6 月 7 日消息 Wine(Wine Is Not an Emulator)是一个能够在多种兼容 POSIX 接口的操作系统(诸如 Linux、macOS 与 BSD 等)上运行 Windows 应用的兼容层。它不是像虚拟机或者模拟器一样模仿内部的 Windows 逻辑,而是将 Windows API 调用翻译成为动态的 POSIX 调用,免除了性能和其它一些行为的内存占用,让你能够干净地整合 Windows 应用到桌面。

IT之家获悉,现在,Wine 5.10 正式发布了。

此版本主要更新内容包括:

WineD3D Vulkan 后端取得更大进步。

用于 NTDLL 的单独 Unix 库的开端研究。

更好地支持反作弊内核驱动程序。

DirectWrite 中有更多字形替换。

支持 DSS 私钥。

ARM64 异常处理修复程序。

各种错误修复。

该源可从以下位置获得:

https://dl.winehq.org/wine/source/5.x/wine-5.10.tar.xz

http://mirrors.ibiblio.org/wine/source/5.x/wine-5.10.tar.xz