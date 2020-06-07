在一块屏上打开多个应用，为什么手机厂商都想 “分割”你的屏幕？

智能手机自从开始走向大屏时代，就一直在追求更高的效率。人们不满足于在一块大屏幕上同时只干一件事，应用跳转、多任务切换又太麻烦，于是有了分屏模式。原生 Android 在 7.0 版本中支持了多窗口，后来 8.0 又推出了画中画模式，到今天视频、直播应用的小窗模式已经很常见，而手机的分屏模式、多应用协同，也有了不一样的形态。

分屏模式，增加大屏的利用率

实际上，第三方 Android 系统对分屏的支持要早于原生系统，最早探索这一模式的是三星，毕竟手机的大屏时代就是由 Note 系列开始的。早在三星 Galaxy Note 2 上，三星就给系统加入了侧边栏应用，长按返回键呼出侧边栏，依次拖动应用到中央，即可同时显示两个应用，比如一边看视频，一边回短信。

分屏操作对当时的手机大屏进行了有效利用，也减轻了单手操作的压力，不过初期应用适配较少，且需要用户主动选择触发，学习成本较高。而且分屏模式下的应用是不分主次的，所以实际筛选下来，用户需要停留在这个状态的使用场景是少之又少。

画中画模式，多任务也有主次之分

画中画模式则是针对更具体的场景，提出了同屏后台播放的概念。一些直播、视频应用能以小窗的模式持续播放，用户可以同时浏览其它应用，这时候的同屏多应用，已经有了主次的概念。并且你只要把相关应用的小窗播放功能开启，它退出到后台时就会自动缩到角落播放，对用户来说不需要主动去触发，学习成本较低。

在这一理念的基础上，坚果手机 Smartisan OS 推出了「一步」功能，它最早也是以类似侧边栏的形态出现，方便将主应用上的内容拖动分享给侧边栏应用。一步 3.0 进行了一次大的升级，可以同时支持四个应用前台运行，并且随时切换主次优先级，使用场景变得极为丰富。它还有一个更大的优势，就是可以长时间停留在同屏多应用的状态，操作成本更低，不少坚果用户甚至把一步当多任务后台来使用。

手机多任务的终极目的：减少跳转

过去的应用协同，要么是主动切换、跳转，要么就是看到有消息然后点击跳转。但其实在一些场景下，我们跳转过去是不需要长期停留的，这样只会打断当前体验，影响效率。比如在玩游戏、看视频时收到消息，该不该切到微信回个「收到」？

悬浮窗回复解决了这个问题，但这并不是终点。随着这几年直播、视频应用变多，手游变得流行，人们在手机上的操作、跳转越来越复杂，于是对于同屏多任务有了更多的细分需求。对于跳转过去后不需要停留太久的应用，厂商直接用气泡消息和小窗模式来避免跳转。

魅族最早在 Flyme 5 上就支持「抢红包助手」，即在全屏游戏、看视频的状态下收到红包信息，可以在悬浮窗中直接抢，不需要跳出。这个功能经过演变，后来在其他软件中也能做到不跳出当前应用回复消息。它提升了效率，也让应用之间有了主次的概念，而不是直来直去的平行跳转。

在 Flyme 7 中，魅族正式推出了小窗模式 + 气泡通知的组合，来消息时先以气泡通知的方式弹出，点击进入窗口模式进行回复，整个过程不需要跳出当前应用，在看视频、玩游戏时十分实用。

Flyme 8 的小窗模式 2.0，可以从屏幕底部两角向内滑动，主动呼出应用图标，点击进入小窗模式。这时候它的形态已经可以兼顾收到消息直接回复，和主动展开应用小窗进行浏览，应用范围更广。

OPPO 的闪回键则是针对更具体的场景，让一些应用在后台自动挂起，只显示重要信息，比如吃鸡手游匹配倒计时、滴滴打车倒计时，等待期间可以浏览其它应用，这某种意义上有点类似前面讲的画中画模式。

小米最近在 MIUI 12 中推出的全局自由窗口，对应用窗口的展示逻辑和操作方式进行了统一整理。来消息时，下拉通知进入窗口模式，可以直接回复，下拉进入全屏，上滑退出，还可以拖动到右上角「悬挂」，类似画中画模式。

它最厉害的地方是所有交互都用当前的全面屏手势完成，没有增加新的学习成本，这对于一项复杂功能的推行十分有用。

同屏多任务，对折叠屏手机和微信可能更有用

分屏模式、多应用协同，在平板电脑和折叠屏手机上有着更大的用处。苹果一直想把 iPad Pro 打造成生产力工具，多任务系统是必不可少的一步，iPadOS 的理念是将最近应用与当前应用排列，拖动到应用中央是小窗模式，拖动到边缘是分屏。

iPadOS 的优势在于手势操作比较统一，并且能配合外设实现更方便的操控。不过苹果并没有在 iPhone 上加入任何分屏模式、小窗、气泡通知，它的应用还是最原始的独立切换状态。

折叠屏对于分屏的需求就很容易理解了，不论是左右翻折还是上下翻折，分屏操作应用都是很符合直觉的一件事情。华为和三星都能通过侧边栏来实现快速分屏，不过它和普通智能手机的分屏，在具体使用场景上肯定是不一样的，因为它并不会长期处于展开状态，手机形态切换时软件如何跟着变化，是厂商需要思考的。上下翻折的手机更是有「半弯折」的状态，使用场景与我们现在的分屏也不一样。

微信的浮窗功能，某种意义是也是对多任务的探索。微信中有聊天界面、文章界面、朋友圈、小程序等多个页面，和手机的多应用切换并无两样。如果哪天微信可以把一个聊天单独挂起、把文章小窗显示，我也不会感到任何奇怪。

从最基础的分屏、画中画模式出发，智能手机现在的同屏多任务已经进步到了很高的水准，虽然各家的方向不一样，但总体来说都是为了更少的跳转。而当全屏模式、小窗模式、气泡消息的展示逻辑都已清晰，下一步要做的就是提供更多的软件适配，以及把交互尽可能做得简单。用户需要学习的成本越低，这个新功能也就越容易推行。