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疫情逐渐受控制：看看又有哪些 Apple Store 恢复了营业

2020/6/7 21:14:02来源：威锋网作者：乔纳森森森责编：微尘评论：

随着新冠疫情的传播慢慢受到控制，苹果正准备重新开放更多的零售店。据外媒报道，阿联酋的三家 Apple Store 将于 6 月 8 日重新开业，并做足了新冠病毒防护措施。

新冠流行迫使苹果关闭了其在全球几乎所有的 Apple Store，以此作为预防措施来减少冠状病毒的感染。作为再次向客户开放零售业务计划的一部分，苹果公司的注意力现在转移到了阿联酋。

当地媒体 Khaleej Times 报道，当地的三家 Apple Store 将于 6 月 8 日重新开业，分别位于迪拜购物中心，阿联酋购物中心和 Yas 购物中心。尽管每个购物中心都有自己的开放时间和安全预防措施，但三家苹果店铺都将从当地时间每天上午 11 点至晚上 7:30 开放。

与其它零售店恢复开业一样，三家店铺同样采用许多新措施来防止病毒进一步传播。在进入店铺之前，顾客会被问到相关健康问题，顾客和店铺员工都需要戴口罩，而顾客可能还需要在商店外面等待才能进入，因为一次只能进入有限的人数。

截止目前，美国 271 家 Apple Store 中有 136 家正在运营，而世界其它地区的 239 家商店中有 142 家已开业，加上阿联酋的 3 家是 145 家。星期一之后，只有七个设有零售商店的国家 / 地区没有开放任何的 Apple Store，包括法国的 20 家商店和英国的 38 家商店。

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关键词：苹果Apple Store

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