Win10 PC Xbox（Beta）商店新增对游戏 Mod 支持

IT之家6 月 7 日消息 自去年以来，用于 PC 的 Xbox Game Pass 为 Microsoft Store 带来了许多新质量的游戏，Windows 10 的新 Xbox（Beta）应用变化表明微软对 PC 游戏非常重视。外媒 Windows Central 报告称，Windows 10 上的 Xbox（Beta）应用程序现在可以显示哪些游戏支持 mod 的安装。

Xbox（Beta）应用程序有内置的 “商店”部分，仅显示 PC 游戏，该应用程序仍在后台进行游戏下载。外媒在 Xbox（Beta）应用程序中发现《Into the Breach》是当前支持 mod 的少数几款 PC 游戏之一，而另一款是《State of Decay 2：Juggernaut Edition》（腐烂国度 2：主宰版）。不幸的是，尽管我们尚不知道其他 Microsoft Store 游戏是否支持 mod，但 Xbox 应用里还没有搜索过滤器来显示支持 mod 的游戏。

当你单击支持游戏商店列表上的 “启用 mods”时，Xbox 应用程序将显示一个弹出窗口，警告用户某些东西可能会损坏。如果你继续前进，该应用程序将使你可以轻松访问游戏的 Mods 文件夹。

到目前为止，微软还没有真正讨论过对 Microsoft Store 游戏支持，但这一切都是因为 Microsoft Store 最终获得了对 Win32 应用游戏的支持。IT之家获悉，直到去年，微软商店中的所有游戏都必须使用 UWP 格式，该格式不允许用户修改文件。尽管许多其他数字商店（例如 Steam）早在多年前就完全采用了 mod，但这是一个很小却很重要的一步。