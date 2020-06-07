内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>Win10之家>Win10快讯

Win10 PC Xbox（Beta）商店新增对游戏 Mod 支持

2020/6/7 21:31:38来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6 月 7 日消息  自去年以来，用于 PC 的 Xbox Game Pass 为 Microsoft Store 带来了许多新质量的游戏，Windows 10 的新 Xbox（Beta）应用变化表明微软对 PC 游戏非常重视。外媒 Windows Central 报告称，Windows 10 上的 Xbox（Beta）应用程序现在可以显示哪些游戏支持 mod 的安装。

Xbox（Beta）应用程序有内置的 “商店”部分，仅显示 PC 游戏，该应用程序仍在后台进行游戏下载。外媒在 Xbox（Beta）应用程序中发现《Into the Breach》是当前支持 mod 的少数几款 PC 游戏之一，而另一款是《State of Decay 2：Juggernaut Edition》（腐烂国度 2：主宰版）。不幸的是，尽管我们尚不知道其他 Microsoft Store 游戏是否支持 mod，但 Xbox 应用里还没有搜索过滤器来显示支持 mod 的游戏。

当你单击支持游戏商店列表上的 “启用 mods”时，Xbox 应用程序将显示一个弹出窗口，警告用户某些东西可能会损坏。如果你继续前进，该应用程序将使你可以轻松访问游戏的 Mods 文件夹。

到目前为止，微软还没有真正讨论过对 Microsoft Store 游戏支持，但这一切都是因为 Microsoft Store 最终获得了对 Win32 应用游戏的支持。IT之家获悉，直到去年，微软商店中的所有游戏都必须使用 UWP 格式，该格式不允许用户修改文件。尽管许多其他数字商店（例如 Steam）早在多年前就完全采用了 mod，但这是一个很小却很重要的一步。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：XboxWindows 10

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    