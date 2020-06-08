安卓生态比不上 iOS？这次真的不一样了

尽管安卓在市场上占据了大部分份额，但它的某些体验，对比 iOS 仍存在肉眼可见的差距。安卓应用们各自为政的推送机制、安卓 ROM 们相互割裂的生态系统、粗放管理的应用生态，令人大皱眉头。这些糟糕的体验，是和安卓开放的授权、国内隔绝谷歌生态等现状息息相关的。然而，情况却在发生变化。

安卓是一个好系统，但在生态方面距 iOS 甚远，现在情况终于要改变了

近日，传来了一个对于安卓生态重大利好的消息——数个大厂如 OPPO、魅族、小米等已经宣布加入互传联盟，再加上之前的统一推送联盟和 Android 绿色应用公约，国内安卓生态似乎正迎来翻天覆地的变化。这次，安卓真的能在应用生态领域，和 iOS 一决雄雌了吗？今天，就来说说国内安卓将可能迎来怎样的好变化吧。

互传联盟 如果你用过苹果的 N 套件，那么一定对苹果设备间的数据流转之顺畅印象深刻。例如你想将 iPhone 的数据传输到 Mac 电脑，用 AirDrop 一键即可发送完毕。这样的体验，安卓是很难达到的。

苹果的 AirDrop 可谓是神技

或许有朋友会说，不对啊，我手中的 XX 安卓手机，也有资料互传功能，苹果其实也不过如此！然而，安卓的这些数据转移，仅限于同品牌，一旦你想要换其他牌子的安卓机，或者想要给其他牌子安卓机传数据，就没那么水到渠成了。

从技术上，不同设备之间的高速无线传输其实是没有什么大障碍的。同品牌安卓机早已经可以实现这点，而借助第三方 APP 例如手机 QQ，其实做到高速互传也并不困难。然而，系统级别的支持需要厂商在 ROM 中内置相应协议，现在大家终于开始着手做这件事了。

安卓的大宗家 Google 意识到了这个问题。安卓 Q 中，加入了 Fast Share 这个基于 Google 的文件互传特性；然而在国内并不在 Google 生态覆盖范围内，安卓 Q 这一福利想必难以兑现。

安卓 Q 也加入了 Fast Share，但需要 Google 生态

而幸运的是，国内安卓大厂正谋划一个 “互传联盟”，有望大幅改善不同安卓机之间的数据传输体验。

OPPO、VIVO 和小米在早前联合成立了互传联盟，而最近魅族、一加、realme 和黑鲨等厂商也加入其中。互传联盟的一大作用，就在于能够为不同品牌的安卓之间提供统一的数据传输体验，不同的安卓机可以相互高速传输多种格式的文件，用起来接近 AirDrop。而从官方描述来看，传输还无需流量，这应该是借助 WiFi 来实现的。

国内厂商联合打造的互传联盟，而且联盟是开放的

而难得可贵的是，这个互传联盟还是开放的，它可以接纳其他厂商源源不断地加入联盟。假以时日，国内的大量不同品牌的安卓机、乃至 PC 都可以高速互传数据，这对于用户体验提升无疑重大利好。

互传联盟可以让安卓传文件的体验接近 iOS。不过，iOS 的 AirDrop 除了 WiFi，也可以借助互联网实现，希望安卓的互传联盟在日后还有更多精进吧。

统一推送联盟

国内安卓生态的乱象，很大一部分可以归咎于 APP 没有一个系统级别的推送机制。在 iOS 中，APP 通过苹果服务器统一推送消息，无需保留后台，避免了发热、耗电、卡顿等情况。而国内的安卓，却没办法做到这点。

安卓并非没有系统级别的推送机制，Google 为安卓打造了 GCM/FCM 推送体系，然而众所周知的原因，这并不适合国内 APP 使用。为了及时推送消息，国内 APP 不得不使用种种手段主流后台，加入第三方的推送 SDK，这样一来后果就是 APP 会在后台相互唤醒进程，用户头大无比。

是的，安卓也有系统级的云推送服务，但国内却无法使用

国内 APP 们想要实现推送功能，需要借助第三方的推送 SDK，会造成链式启动等一系列问题

但是，这样的情况，也有望得到改观。工信部牵头成立了统一推送联盟，旨在为国内的安卓提供一套可靠的、系统级别的推送系统。这个推送系统的机制类似于 iOS，能够惠及国内各大安卓厂商的 ROM，以及各类 APP。

而这个推送联盟之所以令人觉得靠谱，在于其联盟的成员——几乎国内有名有姓的手机厂商都加入了联盟，甚至 Google 也以观察员的身份参与其中，令人深信这的确能成事。

有望彻底解决 APP 推送、后台驻留问题的统一推送联盟

有了统一推送的机制，安卓 APP 自然也没有了必定得驻留后台的理由。，基于这点，安卓 ROM 对于后台进程的管理，也可以变得更加严格。当后台进程被进一步限制后，发热、耗电、卡顿等现象会进一步减轻。

统一推送联盟确保了消息能及时推送，并避免了多余后台残留，这令安卓在这方面的体验，终于有机会和 iOS 相提并论。当然，统一推送联盟仍未正式落地，它会带来怎样的成效，让我们保持关注吧。

Android 绿色应用公约

和 iOS 应用相比，安卓 APP 普遍存在开发不规范的特点。例如，APP 胡乱索要权限、APP 常驻后台、APP 使用老旧 API 开发等等，都是这方面的反映。出现这些情况是难免的，安卓系统本身对 APP 的管理比较宽松，无论是 APP 的运行，还是 APP 的发行，都不像 iOS 那样严格。



在安卓上，APP 并不需要跟进安卓最新的开发规范，因此即使安卓系统本身拥有 Material Design 这样的优秀界面设计，规范了文件的存储目录，规范了后台活跃时长，支持高效的硬件加速，但各种 APP 仍会呈现出丑陋、胡里花哨、臃肿卡顿的面貌。与此同时，安卓 APP 还会过渡索取权限，一个天气 APP，就胆敢索取你的手机号码、通讯录等种种隐私数据，这些乱象在 iOS 上是难以想象的。

要如何解决这个问题？Android 绿色应用公约令人们看到了曙光。

近年，著名后台管理软件 “绿色守护”的开发者 Oasis Feng 发起了《Android 绿色应用公约》，在安卓圈子中引起了热烈反响。公约倡议，安卓 APP 应该跟随最新的安卓 Target API，遵循系统后台规范，不索取手机身份状态等隐私权限等。

Android 绿色应用公约

Android 绿色应用公约推出后，即得到了不少安卓厂商以及 APP 开发者的响应，例如酷安、知乎等 APP 都根据公约对自身进行了规范，魅族、一加等厂商也对其表现出了兴趣。而 Android 绿色应用公约在这两年，影响力进一步扩大，最终影响到了 Google 以及工信部。

不少知名 APP 加入了公约

例如，受公约影响，Google 在 Android P 中统一了应用后台管控策略，并且在 CDD 和 CTS 中落实。这意味着，如果安卓厂商想要通过 CDD 和 CTS 安卓兼容认证，就需要使用统一的后台管理策略，而只有符合 Android 绿色应用公约的应用，才能适配这样的后台策略，这对于安卓生态的积极意义不言而喻。

同时，Google 官方还在新版的安卓系统中要求，APP 需要兼容新版的 Target API 才能上架 Google Play，这能够大力推动 APP 们的转型。

Android 绿色联盟甚至影响到了工信部。Android 绿色联盟联合统一推送联盟，发布了中国绿色 APP 应用公约。统一推送联盟官方网站开辟了 “绿色 APP“板块，开发者可以登录查看具体条款提交少数关键信息，即可支持公约。后续，联盟将尽快上线 App 测试认证服务。统一推送联盟将定期公布 “支持公约”及 “通过认证”的 App，为有良知的开发者进行宣传。

Android 绿色应用公约携手统一推送联盟，推出了中国绿色 APP 应用公约，有了官方背书

当前的安卓 APP 的确不够绿色，Android 绿色应用公约在未来到底能起到多大的约束力？安卓 APP 最终会变得和 iOS 应用一样良善吗？我们拭目以待。

总结

经由多年的发展，安卓系统本身早已经脱胎换骨。但安卓应用生态的杂乱差，却始终无法令它的体验更上一个层次。所幸的是，安卓阵营已经意识到了这一问题，携手改善安卓生态。安卓 APP 会被规范到何种程度？我们拭目以待吧。



Android 绿色应用公约官网

统一推送联盟官网