英国推出新车报废计划，用电动车可获 6000 英镑补贴

据外媒报道，英国首相鲍里斯 · 约翰逊 (Boris Johnson)拟于 7 月 6 日发表重振经济的重要演讲，其中包括重振英国电动汽车制造业和整个汽车行业的举措，此前该行业曾因新冠疫情而遭受重创。

约翰逊演讲中最引人注目的想法之一是推出所谓的新车报废计划，该计划的灵感来自戈登 · 布朗 (Gordon Brown)力推汽油汽车的柴油车报废运动，但这次的重点是鼓励电动汽车采用。为了鼓励司机将汽油或柴油车换成电动汽车，英国政府考虑为司机提供高达 6000 英镑 (约合 7609 美元)的补贴。



英国最大的三家汽车制造商——日产 (Nissan)、捷豹路虎 (Jaguar Land Rover)和生产 Mini 的宝马 (BMW)都将电动汽车作为其制造战略的核心，政府正竭力保持它们英国工厂的运营。在桑德兰生产 Leaf 电动汽车的日产，已经在该工厂总共生产了 50 多万辆汽车，这是英国最大的工厂，对整个东北部的经济至关重要。

通过说服司机将化石燃料汽车换成电动汽车，将有助于刺激新车销售。由于疫情封锁措施，英国新车销量下降了近 90%。

这也符合英国政府的承诺，即在 2035 年之前禁止销售所有新的汽油、柴油或混合动力汽车。这项在政府内部被称为 “旧车换现金”的报废计划，将与 10 亿英镑的充电站投资计划同时推进，使电动汽车成为司机长途旅行的实用选择。