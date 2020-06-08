相当值得期待！PHP 8 性能基准测试结果公布

外国科技媒体 Phoronix 发布了针对 PHP 8 的性能基准测试报告。由于 PHP 8 Alpha1 大约要到 6 月中旬才发布，所以 Phoronix 从 PHP 8 最新的 Git 代码（截至 5 月底）构建了用于测试的版本。PHP 8 重要新特性除了新的 JIT 编译器，还包括新的静态返回类型、union types 2.0（联合类型）和 attributes（属性）等。

用于参考对比的版本包括：PHP 7.4.6, 7.3.18, 7.2.31, 7.1.33, 7.0.33, 5.6.39, 5.5.38 和 5.4.44，以及启用了 JIT (Just In Time) 的 PHP 8。

所有受测试的版本都是在相同系统中使用相同的编译器和 PHP 配置文件以相同的方式进行构建，测试环境如下：

测试结果如下：

上图显示了使用 PHPbench 测试各版本 PHP 的性能结果。可以看到，从 PHP 7.4 stable 到 PHP 8 有小幅度改进，大约是 7% 的提升，但如果 PHP 8 启用了 JIT，性能改进可以说是非常明显，比 PHP 7.4 stable 提升了 92%。至于更旧的版本，PHP 8 with JIT 的性能是 PHP 5.4 的 5 倍。

上图是各版本 PHP 微服务基准测试的结果，通过一些 PHP 自带的内置测试，可以看到 PHP 8.0 的速度比已经很快的 PHP 7.4 略有提高，而启用 JIT 支持后，其速度更是碾压全场。

上图的测试结果显示，在使用 Phoronix Test Suite Self Tests 进行测试的过程中，无论是否开启 JIT，PHP 8 的性能

与 PHP 7 的成绩都没有明显的改进，主要是遇到了 I/O 瓶颈，所以总体上没有产生太大的差异。

同样的，在渲染测试和合并测试方面，启用 JIT 的 PHP 8 没有产生明显的优势，不过与旧版本 PHP 5 相比，PHP 8 的性能有了显著的提升。

上图是综合了各测试结果的评分数据对比，就目前的开发状态来看，PHP 8.0 的速度是 PHP 5.4-5.6 的 3 倍左右，启用 JIT 后，就变成了 4 倍左右的差距。

从数据来看，PHP 8.0 是一个相当值得期待的版本，无论是性能方面的提升还是语言特性的增加。