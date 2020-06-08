地摊热新思考：互联网思维还有用吗？

今天你出摊了吗？

疫情带来了新的风口，上半年是直播带货，下半年则是 “地摊经济”。近几日，朋友圈似乎人人都在关注 “摆地摊”，纵观身边的朋友，倾向于摆摊卖花、卖袜子、卖书的居多，还有人喊着要去摆摊 “卖”小孩、带宠物卖萌、代改代码、定制开发、占卜、卖减肥餐……

和直播带货一样，地摊没有中间商赚差价，可以直接触达消费者，更接地气、更低价、营销成本更低。

地摊经济从常年受城管驱赶、管控，到城管打电话喊你来摆摊，这背后是怎样的变迁和机会？

新浪科技探访地摊现场，发现在形形色色摆摊人中，有人靠出摊为生，有人为考察市场，有人通过线下小买卖为线上社群引流，还有很多人一时兴起，只为尝鲜。热潮之下，在这摆摊众生相中，值得思考的是，摆摊热会对互联网经济带来何种影响？又是否会为实体经济注入新变量？

摆地摊众生相：尝鲜？但城管依旧很严

周末晚上六点多，天色还未暗，昌平一地铁口的摆摊人已经 “练”起来了。

他们带着最简易的装备，一个纸箱或者一个小桌子，卖着简单的货品，10 块钱一把的茉莉、5 块钱一小枝的小雏菊、3 块钱一朵的向日葵，有父亲带着儿子在叫卖为数不多的几套洗护用品；还有人开着车停在路边卖 POS 机办信用卡。

这些摆摊人中，一部分是近几日才出来的摆摊新人，不太适应叫卖，一般安静地等待买家光顾。

不过，平日里经常见到烤冷面手抓饼和烧烤小摊贩还没有出现，他们躲在隐蔽的地方，等待更晚的时间，才移动到人流多的街口。

一个卖花的大叔告诉新浪科技，自己在地铁口摆摊卖花已经好几年了，平时一周会来两次，晚间出摊，没有固定的店，鲜花都是现拿现卖。“今年生意不好做了，有一阵没出来了，因为疫情不敢出来，现在买的人也少了。”大叔感叹到。对于最近热闹的 “地摊经济”，他则表示，虽然网上都说地摊经济放开了，但城管该管还是管，时不时会来个突击检查、“劝退”。

在一处隐蔽的地铁口，卖烤冷面的阿姨在等待行人光顾。她表示，最近城管查的还是严，自己也是在几个地铁口流动做生意，只能等晚一点才敢到距离商场近一点的街口，那边人更多。“疫情最严重的那几天根本不敢出门，现在也得小心点，被抓住，一个车就是两三千罚款。”

在离地铁口不远处的一小区门口，一两个年轻人拉着小推车在卖花，他们的店就在身后商住楼上。年轻人表示，实体店新开不久，主要经营花器、盆栽、开设插花课，平时客流量并不高。相比而言，每周几次的摆摊卖出的更多，不过摆摊主要卖鲜花，和店里的生意有差异。“听说现在摆摊放开了，保安也不会阻止我们，每周都会出来摆几次。”

客户在摊位前买花付款的同时，两个年轻人会引导大家加微信，随后再拉入花店微信群。由于消费的都是同一小区的住户，大家对加微信相对热情，不少人还咨询店铺位置，以便后续入店消费。

不同于做生意的摆摊人，地摊热以来，也有不少人跟风凑热闹。一位妈妈带着小孩在小区摆了一上午摊，主要卖点小玩具，摆出了许多童书，不过童书不卖，支付一元钱可以看，不限时不限数量。“就是带孩子玩玩，不图赚钱，半天挣了 32 元。”她说。

一位儿童教育智能产品的创始人，也走出办公室，摆起了地摊，他说做销售一定要做接地气的事；一位转型做花景布置的互联网人，因为有货源，也顺势推出鲜花地摊套餐，为有摆摊想法的朋友们提供货源；还有一位 95 后的义乌服装批发商，此前已在某音频平台上推出进货窍门音频课程，这次平台借势给到更多的流量曝光和推广，他讲述自己白手起家摆地摊的经历，教蠢蠢欲动的人们如何摆地摊……

以上这些，都是地摊经济下，城市的烟火气，摆摊人目标不同、方式也各不同，有人为养家糊口，有人为考察市场，也有人一时兴起。但值得思考的是，摆摊热背后，为互联网经济和实体经济将带来何影响？

产业链躁动：风口？恐不是造富神话

管控放宽后，地摊经济火速在互联网上被炒火。

一边是各大互联网人纷纷出摊，摆摊成了新的更接地气的营销方式：腾讯总监亲自下场招聘、唱吧 CEO 陈华街头卖话筒、水滴筹 CEO 沈鹏地摊答疑……

另一边，地摊经济的上游产业，也率先感受到了市场的强烈信心，同时带动各大电商平台参与造势。

首先是上游产业链中的 “摆摊神车”最受关注。据五菱汽车证券部相关负责人表示，公司一款 5 月份刚刚推出的货柜车，近几日销售电话就被打爆了，6 月 3 日一天的接单量估计超过了上个月整月的销售量。

随后，拼多多、天猫宣布上线 “摆摊神车”补贴专场，拼多多上 11 台车一晚售完、天猫 618 专场推出 6 大 “摆摊专用车”，由车企官方补贴，天猫预定，到店购车可至少优惠 1000 元。

一时间，车企股价大升，被誉为 “地摊神器”的售货车销量猛增，其他汽车制造商也紧跟热点，相继打出 “地摊经济”的概念，纷纷瞄准地摊售货车卖力营销，忙着 “抢摊儿”。

此外，与摆摊相关的零售行业也成绩斐然，自地摊经济热以来，地摊专用照明灯销量激增 70%；在批发平台阿里 1688 上，日用百货、内衣、数码、美妆、个护家清、玩具等迅速成为 “地摊经济”最热品类。与此同时，啤酒、水产、调味品等细分板块走高。

总结来看，地摊经济带动下的上游产业链正迎来利好，而这些与互联网经济也密切相关。表面看，地摊经济解决就业，但更深层次是在带动消费模式创新，以及为产业链注入活力。

一方面，现阶段的摆摊经济在一定程度上强化了互联网的地位。比如支付、货源、物流、营销、社群运营等，都是基于当下成熟的互联网体系。而互联网巨头们也有望通过建立摆摊经济的数据系统，来为监管提供基本抓手。

另一方面，摆摊经济带动了上游产业链发展。地摊卖货比网购贵，但要比实体店便宜，直接利好了电商及批发平台。有人甚至调侃：“我在淘宝上进货，然后用花呗付款，七天之内如果卖不出去可以无理由退货。”

不过，地摊经济不是造富神话，小打小闹显然走不远。另一方面，地摊经济倒是为大品牌营销打开了新的思路。

地摊模式存争议：低质？或为实体经济新变量

直播带货、地摊经济是今年以来最火的两个概念，从 CEO 到普通商家，入局的不少。

此前，就有人提出过，直播带货和摆地摊卖货没啥本质区别，两者核心都是卖货，完成交易。更为相似的是，在移动互联网全面普及的时代，和直播卖货一样，摆地摊也可以将物流、支付，甚至营销、宣传从卖货人身上分离出来，由互联网平台来承担，摆摊人需要做好的就是卖好货。

就地摊经济的本质来看，网友 @徐大大表示，地摊经济的本质是比较低效的商业流通过程。其实是在走回头路，在开历史的倒车。互联网经济节约了流通成本（这里指网购），而地摊经济是增加了流通成本。

但是，在当下移动互联网等基础设施完善的情况下，地摊经济提供了更多的新思路。不管是直播带货，还是地摊经济，都是疫情困难中，倒逼产业经济探寻新的模式。

中国传媒大学特约研究员张知愚表示，地摊经济的认知是低端、大众、廉价、低质，似乎都与品牌建设背道而驰，而事实上，并非如此。

地摊经济的巨大流量、贴近一线市场、互动性强的特征可以成为品牌建设的强力推手。“地摊流量会成为 2020 年移动互联网的热词，对地摊流量的争夺也会成为各大电商平台的新战场。”

实际上，早已有品牌在朝着这样的方向拓展。比如肯德基、必胜客推出移动餐车，售卖早餐和制售现磨咖啡。百胜中国一位高管表示，发展 “地摊经济”对于餐饮企业发力早餐、夜宵市场都会带来很大的帮助。

地摊经济概念背后，品牌多样化经营也是一个趋势，海底捞、西贝，纷纷开启了高性价比的面馆、快餐小店，看似是大品牌向下发展，但也是实体经济在特殊时期寻求新变量的体现。

同时，零点有数董事长，飞马旅联合创始人袁岳提到，现在提倡的 “地摊经济”不只是字面的概念。对很多年轻人而言，摆地摊不一定要在线下，在网上同样可以 “摆摊”。“年轻人需要机会，现在有很多非正规就业。一个孩子帮忙代打游戏，一个月都能挣几千块上万块钱，这是不是现在地摊经济呢？所以我觉得地摊经济只是个象征。我们要给予非正规就业的经济更大的空间。”

而以线上 “摆摊”经济为主要模式的互联网企业也在向线下拓展。闲鱼 CEO 闻仲就表示，“地摊经济最大的特征是人与人直接沟通。它的临时性、游动性又与闲鱼的基因很相通，过去几年，闲鱼探索了线上鱼塘，也有线下市民小集。”他认为，传统线下集市有生机也比较乱，关键在于更好地通过 IP 将其统合起来。

结语

当然，地摊经济虽然是新风口，但不代表可以忽略规章制度，地摊经济一直以来面临的监管难题也不会就此消解。

央视评论认为：地摊经济不能一哄而起。北京日报也评论认为，“地摊经济”不适合北京。针对市民反应强烈的个别地点出现的摆摊设点、占道经营等违法行为，北京城管部门将加强执法检查，依法处理这类扰乱市容环境秩序的违法行为。

“地摊经济”当然有其存在的价值，但不同的城市有不同的定位，也有不同的发展阶段，后续合理的治理和规范更为重要。