携号转网会成为号贩子的帮凶吗？

携号转网政策自 2019 年 11 月全面实施以来，确实给那些受够了某家运营商的用户带来的用脚投票、放飞自己的机会，也确实提升了广大用户的获得感和幸福感。然而，携号转网全面实施初期就部分人担心号贩子们会利用这个政策实施自己降低或者取消靓号最低消费的目的。通过转网取消靓号最低消费已经成为现实，现在的问题是，携号转网政策会成为号贩子的帮凶吗？

一、已有转网靓号成功实现取消最低消费限制

通信人家园论坛网友贴出的信息显示，有尾号为 2555 的手机靓号在既没有向携出运营商支付违约金，也没有被携入运营商新设最低消费的情况下实现了成功转网。网友贴出的信息真实性无法证实，因此请各位读者谨慎判断有关情况。

论坛网友贴出的图片并没有显示靓号 2555 在转网之前的最低消费情况、使用年限限制等具体入网协议信息。因此，我们无法判断该靓号用户在转出运营商那边的消费和使用情况。不过按照一般情况推测，这个靓号应该有最低消费限制，但是我们不确定是否有使用期限限制。

从有最低消费到没有最低消费限制，靓号 2555 的用户确实成功利用携号转网政策实现了自己从有到无的逆转。虽然目前尚不确定该转网用户是真实的个人用户，还是所谓的 “号贩子”，但是不可否认的是这个行为具备可操作性。

应该说手机靓号 2555 成功实现无最低消费携入的过程并不轻松。论坛网友贴出的照片显示，这个操作是经过当地通管局的协调之后才成功的。按照一般性推测，作为中立方的监管层，应该会考虑各方面的利益之后给予自己的指导性建议。

二、携号转网政策确实存在被被滥用的可能性

虽然靓号还依然是靓号，但是靓号已经从有最低消费的靓号变成了没有最低消费的靓号。从携出运营商的角度看，自己的利益已经受损；从携入运营商的角度看，自己仅仅是增加了一个普通新客户而已；从转网用户的角度看，自己确实成功实现了用靓号而不用支付高价的实惠。

那么这种情况会有普遍化的倾向吗？我们认为这种可能性还是有的。毕竟很多用户都有使用手机靓号的实际需求，比如企业用户、个体老板等，而免费或者无最低消费使用手机靓号是绝大多数用户的偏爱。

使用手机靓号的用户无论是否多金，大都不愿意被设置有最低消费。因此，千方百计取消自己使用的靓号最低消费就成了很多人的客观需求。现在携号转网确实可以为大家提供这个一个通道。

虽然我们认为携号转网不应该成为号贩子们的帮凶，但是这无法阻挡部分号贩子们利用这个好政策实施自己的小算盘的各种操作。

三、携号转网实施规则或许可以更清晰一些

虽然号贩子们具备利用好政策获取私利的可能，但是最终能否获益还有以下几个因素限制影响。第一，手机靓号在携出运营商那边的入网协议是否有期限限制。第二，即便成功实现了没有最低消费的转网，靓号的本质并没有改变。第三，如果手机靓号涉及转卖，那么在过户时将被重新设定最低消费。

携号转网政策从试点到全面实施经历了十多年的时间，其设置的最大初衷是平衡运营商之间的竞争。虽然这个政策确实可以为部分用户提供更多的选择权，但是这最多是携号转网政策的附带效果。

作为监管层强力推出政策，携号转网应该照顾到包括用户和运营商在内的各方合力关切和现实利益。运营商虽然可以通过更优质的服务、更优质的网络实现自己保有存量或者获取增量用户的目标，但是类似靓号转网给确实转出运营商带来了利益损失。

要保护好各方的切实利益，还有赖法治精神的全面实施。我们认为包括携号转网在内的各种政策都需要尊重入网协议的规定，即便入网协议有格式合同的嫌疑，但是如果不涉及加重客户义务的规定，那么入网协议的内容就应该全面充分实施。

之所以存在靓号市场，是因为有用户的真实需求，以及靓号资源的有限性。靓号被设置了最低消费限制，实际上既防止了运营商内部人士违规销售，也最大限度地保障了靓号使用的公平性。

最初的试点数据显示，携号转网政策并没有改变运营商之间的竞争格局。虽然携号转网政策从 2019 年的全面实施至今已经超过半年，但是官方公布的数据同样显示，用户的办理热情并不高。除了运营商自己内部的相互攻阀和炒作之外，携号转网应该属于平稳运行。虽然会有个别号贩子利用好政策实现了自己的小算盘，但是这并不妨碍携号转网政策赋予广大用户带来的以用脚投票来倒逼运营商不断提升服务水平的权利和实惠。