紫光国微 180 亿收购计划未获批准

紫光国微昨日发布公告称，关于 180 亿元购买紫光联盛 100% 股权计划未获得中国证监会审核通过。

2020 年 6 月 5 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开 2020 年第 24 次并购重组委工作会议，对紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称 “紫光国微”）发行股份购买资产暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果，本次发行股份购买资产暨关联交易事项未获得审核通过。

中国证监会的审核意见为：标的资产权属存在瑕疵，不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定。标的资产商誉金额占比较大，申请人未能充分说明本次交易有利于提高上市公司资产质量，不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，紫光国微股票自 2020 年 6 月 8 日开市起复牌。

2019 年 6 月 3 日，紫光国微公告称，拟通过发行股份的方式向紫光神彩、紫锦海阔、紫锦海跃、红枫资本和鑫铧投资购买其合计持有的紫光联盛 100% 股权。交易完成后，紫光联盛将成为紫光国微全资子公司。

公告显示，紫光联盛为持股型公司，为收购 Linxens 相关资产于 2018 年出资设立。旗下核心资产 Linxens 主营业务为设计与生产智能安全芯片微连接器、RFID 嵌体及天线和超轻薄柔性 LED 灯带，是全球销售规模最大的智能安全芯片组件生产厂商之一。

Linxens 集团是一家总部位于法国、主营业务为微连接器产品的研发、设计、生产、封测和销售的大型跨国企业，其产品主要应用于智能安全芯片领域，并在近年逐渐扩展至 RFID 嵌体、天线及模组封装、测试等其它产业链核心环节，目前 Linxens 集团主要客户已经涵盖了电信、金融、交通、酒店、电子政务和物联网等诸多行业。Linxens 集团下属的法国 Linxens、新加坡 Linxens 为微连接器业务的主要经营实体，而泰国 Linxens、德国 Linxens 1 为 RFID 嵌体及天线业务的主要经营实体。