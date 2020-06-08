马斯克号称的 “赚钱机器”！特斯拉太阳能屋顶拟进军国际市场

6 月 8 日消息，据国外媒体报道，特斯拉准备将其太阳能屋顶（Solar Roof）产品推向国际市场。该加州公司已经向欧洲专利局提交了一项太阳能屋顶专利。

这项专利名为 “太阳能屋顶瓦包装”，概述了来自特斯拉的单一太阳能屋顶瓦的外壳结构。此前，这项专利已经在美国申请过，但没有提交到欧洲专利局。

该专利申请似乎表明，特斯拉首席执行官埃隆 · 马斯克（Elon Musk）希望在今年晚些时候将公司的太阳能屋顶产品推向国际市场。专利描述包含太阳能屋顶瓦组件的构造，显示该组件包括 “并排放置的多个太阳能屋顶瓦和一个或多个瓦垫片。瓦片是通过电和机械手段耦合在一起的”。

根据该公司 2020 年第一季度的更新信，在美国，特斯拉的太阳能屋顶产能达到峰值。它位于布法罗的 Giga 纽约工厂每周生产的太阳能屋顶超过 4 兆瓦（MW），足够满足 1000 户家庭的用电需求。

马斯克称，来自欧洲客户的初期订单将由公司在美国的太阳能制造工厂来完成。太阳能屋顶产能的提升，将需要特斯拉提高其 Giga 纽约工厂的生产率。这一策略未来可能会根据欧洲市场对太阳能屋顶的需求变化而作出改变。

对于需要利用太阳能满足住宅能源需求的屋主来说，太阳能屋顶有着许多的优点。这个系统不仅能够从太阳吸收能量，而且瓷砖本身也很美观。传统的太阳能面板虽然实用，但并不符合一些屋主的审美需求，这可能最终导致它们不受市场青睐。

从经济的角度来看，特斯拉的太阳能产品被马斯克比作赚钱机器。“如果你住在一个用电成本高的州，有了特斯拉新近降价的太阳能产品，你的屋顶就像有了一个印钞机一样。”马斯克在 Twitter 上表示，“最好还是直接买下来，但租赁使用也显然十分划算。”