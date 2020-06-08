微软（中国）被列为被执行人，执行标的 952215 元

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6 月 8 日下午消息，天眼查数据显示，近日，微软（中国）有限公司新增一条被执行人记录，执行法院为北京市第一中级人民法院，执行标的 952215，案号为 (2020)京 01 执 571 号。
微软（中国）有限公司成立于 1995 年 11 月，注册资本约 1.19 亿美元，法定代表人为柯睿杰（Alain Gilles Joseph Crozier），该公司由微软公司全资持股。
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