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摩托罗拉 One Fusion 系列两款新机曝光：6400 万像素四摄 + 无刘海，6 月上市

2020/6/8 14:06:16来源：IT之家作者：西瓜责编：远洋评论：

IT之家 6 月 8 日消息 关于摩托罗拉 One Fusion + 的新机信息，此前在 YouTube 的页面已经有所曝光。现在，波兰一家网站又出现了更多关于该系列两款新品的规格参数，并称新品将于 6 月上市

据悉，摩托罗拉 One Fusion + 采用 6.53 英寸 IPS 屏，显示分辨率为 2340*1080，设计上采用弹出式前置摄像头，保留了 3.5mm 耳机孔。配置方面，该机搭载骁龙 730 处理器，分为 4+64GB 和 6+128GB 两个版本，内置 5000 毫安时容量电池。相机方面，该机采用 6400 万像素主摄的后置四摄模组，辅以三星 GW1 传感器（主摄）。此外，该机运行 Android 10 系统。

IT之家发现，该网站同时给出了该机低配版本的 One Fusion 机型参数，该机采用 6.52 英寸屏幕，显示分辨率 1600*720，搭载骁龙 710 处理器，分为 3+64GB 版本和 6+128GB 版本。相机方面，采用 4800 万像素的后置四摄模组，主摄同样为三星 GW1 传感器。此外，该机的电池容量也为 5000 毫安时，目前已知有黑色和蓝色两个版本。

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