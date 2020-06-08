钉钉上线新职业在线学习平台，可获电子培训证书

6 月 8 日下午消息，中国就业培训技术指导中心联合阿里巴巴钉钉推出的新职业在线学习平台 2.0 版正式上线。该平台是全国首家专注于新职业数字资源培训的线上服务平台，立足培育新型技能人才，服务促就业稳就业，今年计划培训 100 万新职业从业者。

目前，新职业在线学习平台已完成首批数字化管理师、人工智能工程技术人员、电子竞技运营师、农业经理人等 13 个新职业在线培训资源上线工作，相关人员都可以在平台线上学习、培训、考试，并可获得电子培训证书。第二批供应链管理师、网约配送员、人工智能训练师、全媒体运营师、健康照护师等 16 个新职业也正在启动培训资源上线准备工作。

据了解，平台提供身份认证、在线学习、在线考核、学习记录导出、电子培训证书等功能，可基本满足学员、培训机构、企业组织等用户的需求，快速推进新职业人才培养工作。

据测算，我国人工智能人才目前缺口超过 500 万；未来 5 年，物联网行业人才需求缺口总量超过 1600 万人；云计算工程技术人员所在的云计算产业，也将面临 150 万的人才需求。数字化管理师的市场需求量和从业数量呈现井喷式增长，目前从业人员已超过 200 万，未来将会遍布全部一级行业和全部 96 个二级行业。

据悉，平台今年计划培育 100 万新职业从业者。同时，通过学习及测评，取得培训合格证书的学员或企业，满足当地政府规定的培训补贴条件，可申请领取职业培训补贴。