360 全资收购数据安全公司瀚思科技

6 月 8 日消息，360 与大数据技术公司瀚思科技（HanSight）联合宣布，360 全资收购瀚思科技。收购完成后，瀚思科技将全面融入 360 企业安全集团，发挥双方安全能力，共筑安全大脑，推进 360 大安全战略。本次交易由红华资本担任独家战略投资和财务顾问。

据了解，早在 2019 年 7 月，瀚思 C 轮战略融资 360 作为唯一投资者入股，双方提出共促政企安全，建立大安全生态，提升国内网络安全整体防御实力。在更早之前 360 倡导发起的国内网络安全新生态中，瀚思也是第一个被选中的合作伙伴。

瀚思科技是一家大数据安全分析公司，成立于 2014 年，还是全球网络安全 500 强、中国网络安全 50 强，也是唯一进入 Gartner 2020 SIEM 全球魔力象限（SIEM 是全球公认的安全对抗战略制高点和政企安门户级产品）的中国公司，其他入选的厂商皆来自美国。

此次收购完成之后，瀚思管理团队和员工将加入 360 政企安全，深度参与安全大脑的研发设计和战略落地。

瀚思科技目前已持续服务近百家客户，覆盖金融、能源、政府、制造、医疗等众多行业，包括国家开发银行、东方航空、中信建投证券、华大基因、北京燃气集团、中国航天科工集团、东风日产等。