今天 PlayStation 中国在微博上宣布,将与交通银行信用卡中心联合推出《The Last of Us》(最后生还者)主题信用卡。

主题信用卡共有两款,一款为艾莉与乔尔版,一款为火萤版。双方在卡面设计上遵循了《The Last of Us》游戏原有的风格——黑暗与希望并存,并分别选取了颇具辨识度的游戏封面和游戏中推动剧情发展的火萤组织的标志作为主要图案。不仅能够唤醒玩家记忆,更能引起众多骨灰级玩家的共鸣。其中火萤版卡面采用了独特的涂鸦工艺,彰显个性与时尚。

除了定制卡面外,双方还有为游戏粉丝打造的专属权益——使用主题信用卡《The Last of Us》系列消费达标后,即有机会用积分兑换《The Last of Us》定制徽章套装等限量周边好礼。

这也并非双方的首次合作,去年就曾联合推出过《战神》系列的主题信用卡。在《The Last of Us:Part 2》即将推出之际,此番合作也算是一次宣传。