Fanx 语言 3.2 发布，全面支持中文编程

Fanx 是基于 Fantom 语言开发的编程语言。能同时编译到 JVM、Javascript、C 等；提供一系列优雅的标准库，包括从 GUI 到 web 开发；简明的语法，支持泛型、闭包、可空类型、async/await 等现代要素；内建支持不可变性和 Actor 并发模型，编译时保证并发安全。

Fanx是面向对象的函数式的编程语言。3.2 版本除了修复相关 bug 以外，最重要的功能是支持使用汉字编程。不同于其他语言的 Unicode 支持，Fanx 是真正的全中文支持，不仅标识符能用汉字，关键字也能用汉字。

语言特性：

同时编译到 JVM、Javascript、C、LLVM(wip)等。

完美的语法。支持泛型、闭包、可空类型、async/await 等现代要素。

内建支持不可变性和 Actor 并发模型，编译时保证并发安全。

跨平台 UI 框架。一套代码同时运行在 Android/iOS / 浏览器 / 桌面端 .

服务端 Web 开发框架。数据库 ORM，模板引擎，URL 路由，Restful...。

项目主页 : http://fanx.info

示例代码：

类 一个类 { 静态 无型 主 () { 甲 := " 你好 1" 回显 (甲) } }

当然中文是可选择。我在编译器上做了别名处理，例如 “静态”相当于 “static”的别名。传统的写法也同时支持：

class Main { static Void main() { a := " 你好 2" echo(a) } }

这样新手和老手各取所需。减少国人学习编程的障碍，为汉语区的软件产业发展提供帮助 。