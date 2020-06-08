6.9 红包&省赚日历：京东时尚居家狂欢，天猫数码家电聚惠

今年的电商 618 已经拉开大幕，本文整理了 2020 年京东 618 每日大促会场和活动预告日历，希望能在大家尽情剁手的同时帮你省下一大笔银子。

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6 月 9 日，京东活动主题时尚居家日，每满 199 减 100，活动重点是运动户外、国际进口、时尚美妆、居家生活、家装建材等品类，爆款不止 5 折，好物低至 9.9 元，好物价保 30 天，无需等待 618 巅峰狂欢，现在即可入手了。

此外，明日天猫 618 超级红包可继续领 3 次，品类狂欢活动主题是潮电日数码家电狂欢。

9 日重点活动会场

会场 优惠详情 狂欢主会场 每满 300 减 40，爆款 24 期免息 居家生活 领券每满 300 减 40、爆品满 199 减 100 运动户外 每满 300 减 40 国际进口 满 299 减 150、跨店 2 件 5 折 时尚美妆 每满 199 减 100 家装建材 自营每满 400 减 100、跨店每满 400 减 50 电脑数码 爆款 5 折限量抢，最高 24 期免息 手机狂欢 抢 2020 元神券，爆款 24 期免息 家电百亿补贴 1 元抢神券，24 期免息

超级百亿补贴 秒杀爆品疯狂优惠 实时热销榜 最火的热销单品

618 重点活动预告

日期 重点活动 6 月 10 日 家电狂欢 6 月 11 日 电脑数码 6 月 12 日 手机狂欢日 6 月 13 日 3C 生活日 6 月 14 日 京东国际狂欢 6 月 15 日 医疗保健

享受美好生活 6 月 16 日 珠宝饰品

钟表神券日

家电高潮期

图书大促 6 月 17 日 超级直播 6 月 18 日 巅峰盛典

电脑数码

家装建材 6 月 19 日 全品类返场 6 月 20 日

小龙虾单品日





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