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微软中国被列为被执行人，法律人士：微软并非成 “老赖”

2020/6/8 22:38:58来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6 月 8 日消息  天眼查数据显示，近日，微软（中国）有限公司新增一条被执行人记录，执行法院为北京市第一中级人民法院，执行标的 952215，案号为 (2020)京 01 执 571 号。

IT之家获悉，微软（中国）有限公司成立于 1995 年 11 月，注册资本约 1.19 亿美元，法定代表人为柯睿杰（Alain Gilles Joseph Crozier），该公司由微软公司全资持股。

今天微博上知名法律博主 @谈典看法 特别解释称，是 “被执行人”，不是 “失信被执行人”，这并不代表微软成 “老赖”了。

@谈典看法 具体解释道，

微软这次涉及的是一起首次执行的执行案件，“列入被执行人”只是执行案件中被执行一方的称谓，不是惩戒，只能表明微软在民事官司中败诉了，但是判决书规定的时间到了没给钱，胜诉一方就到法院申请强制执行，法院目前受理了，仅此而已。具体是跟谁的什么案子，不得而知，至于微软赖没赖账、还不还得起钱、会不会被纳入 “黑名单”等等，也统统不知道，还没法确定。

所以，这个新闻并不能说明什么问题，只要法院判决生效，任何人没履行判决书内容，对方申请执行了，都叫做 “被执行人”，大家也别想多了。

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关键词：微软中国微软

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