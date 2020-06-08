5G 不会导致新冠病毒，Twitter 给相关错误言论 “打标签”

北京时间 6 月 8 日晚间消息，据国外媒体报道，针对 “5G 网络与新冠病毒有关”的错误言论，Twitter 正在采取行动，为相关推文（Twitter 消息）打上了 “事实核查”标签。

对于相关错误言论，推特并没有删除或隐藏这些推文，而是在推文上显示了一条消息，上面写着 “请了解新冠病毒的事实”。点击后，用户会被带到一个名为 “5G 并未导致新冠病毒”的页面，该页面通过链接到可信的媒体网站和其他官方来源，以揭穿该阴谋论。

对此，Twitter 一发言人向媒体表示：“当相关错误言论出现时，我们将优先删除它。但正如我们之前所说的，我们不可能对每一条包含有关新冠病毒的不完整或有争议的信息推文而采取执法行动。”

Twitter 上个月曾承诺，将对有关新冠病毒的错误信息进行事实核查。而此时采取行动，正值英国大量有 5G 基站被烧毁，甚至还有电信工程师在街上遭到骚扰。显然，这些与 5G 技术与新冠病毒有关的虚假说法有关。上月中旬有报道称，英国大约 77 座 5G 基站被烧毁。

一直以来，包括 Twitter、苹果、YouTube、Spotify 和 Facebook 在内的科技公司被指控通过允许内容上传到其平台，为将 5G 与新冠病毒联系起来的虚假声明的传播提供了便利。

但事实上，但没有证据表明 5G 与新冠病毒疫情有任何联系。世界卫生组织最近也澄清，5G 不会导致新冠病毒。