全球 Q1 以太网控制器、适配器端口出货量大涨：10Gbps 端口占 640 万

来自市场研究公司 Dell'Oro Group 的最新报告称，2020 年第一季度以太网控制器和适配器端口的总出货量为 1600 万，超过了上一季度的总出货量。10Gbps 在端口总出货量中占了 40% 的份额，达到了创纪录的水平，这在很大程度上是由英特尔以太网控制器端口出货量推动的。

“控制器和适配器出货量的增长，特别是 10Gbps 端口的增长，在过去两个季度中大大超过了服务器单元的增长。”Dell'Oro Group 研究总监 Baron Fung 表示。“由于全球疫情爆发造成了供应中断，系统供应商一直在增加其英特尔处理器的库存，其中一部分已集成了以太网端口和独立的以太网控制器。此外，以华为为代表的中国系统供应商，在从美国供应商采购零部件方面可能面临更多的禁令，他们正在增加这些关键零部件的库存，以满足近期需求。”

这份《2020 年第一季度控制器和适配器》报告的其他重点内容包括：