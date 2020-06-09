TikTok 大受儿童欢迎：4 至 15 岁孩子每天花 80 分钟看视频

IT之家6 月 8 日消息 外媒 9to5 Mac 报道，一项针对 App 使用情况的主要研究发现，TikTok 在儿童中几乎与 YouTube 一样受欢迎。对美国、英国和西班牙的 6 万个家庭进行的分析发现，年龄在 4 至 15 岁之间的孩子每天花 80 分钟观看 TikTok 视频，比他们在 YouTube 上花费的时间只少了五分钟。

它还发现 YouTube 的理论年龄限制没有得到执行 ...

数据是 Qustodio 通过其家长控制应用收集的。这可以监视孩子使用哪些应用程序，以及监视报告显示父母允许的时间。数据跨度为 2019 年 2 月至 2020 年 4 月。

TechCrunch 报告称：

“一项有关孩子的 App 使用和习惯的新研究表明，YouTube 的统治地位受到重大威胁，因为孩子们现在将时间分散在 Google 在线视频平台和 TikTok、Netflix 等其他应用以及 Roblox 等移动游戏之间。现在，年龄在 4 至 15 岁之间的孩子平均每天花费 85 分钟观看 YouTube 视频，而每天在 TikTok 上花费 80 分钟。报告发现，后一种应用程序还推动了 2019 年儿童的社交应用程序使用率增长 100％，在 2020 年增长 200％。 现在，孩子们每天观看的视频数量是四年前的两倍。尽管事实如此，YouTube 的旗舰应用程序仅适用于 13 岁及以上的年龄 - 从未真正实施过的年龄门禁，导致 2019 年 FTC 对在线视频平台因不遵守美国儿童隐私法规处以历史性的 1.7 亿美元罚款。”

YouTube 为 13 岁以下的孩子创建了 YouTube Kids 时，大多数人使用的是标准 App。

“如今，[主要]应用已被 69％的美国孩子，英国的 74％的孩子和西班牙的 88％的孩子使用。同时，其面向年幼儿童的应用 YouTube Kids 仅在美国的 7％，英国的 10％的孩子中使用，甚至在西班牙也没有受到关注。”

IT之家发现，在游戏方面，Roblox 表现出最大的成功。到今年 2 月，此样本中的大多数美国儿童实际上都在使用它。

“Roblox 在美国和英国占主导地位，分别有 54％和 51％的儿童使用。在西班牙，只有 17％的儿童这样做。相反，西班牙的孩子们目前更喜欢 Brawl Stars[…] 到 2020 年 2 月，该游戏平均每天要花费 81 分钟 […]在 COVID-19 疫情期间，玩 Roblox 的孩子增加了游戏时间，在美国增长了 31％。 同样，在美国有 31％的儿童，在英国有 23％的儿童，在西班牙只有 15％的儿童在玩 Minecraft 我的世界。”

TikTok 在孩子中如此受欢迎并不奇怪：该应用程序在今年 4 月下载量已超过了 20 亿次。