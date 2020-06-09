刷网页居然这么爽！新 Edge 浏览器的标签分组功能你玩过吗

如果几个标签同属于一个网站，将它们分组批量化管理，可以大幅提升浏览效率，这就是 Microsoft Edge（Chromium 内核）中一项隐藏功能——标签分组 Tab Groups。

Edge 浏览器隐藏的标签分组功能

1、如何打开 Tab Groups

标签分组 Tab Groups 是 Microsoft Edge（v83 版）中一项隐藏功能，无法通过选项打开，我们可以借助下面这个方法加以实现：

1） 将 “edge://flags/#tab-groups”复制到地址栏中回车；

2） 找到已标黄的 “Tab Groups”，将对应菜单修改为 “Enable”；

将 Tab Groups 设为打开

3） 修改完毕后，浏览器会提示重启。点击重启按钮，Tab Groups 便开启成功了；

2. 功能介绍

开启成功后，具体又该如何做呢？

1） 标签编组

想要批量化管理，首先一步就是要把标签编组。编组的方法，是按住 Ctrl 键依次点击要编组的页面（顺序选择可用 Shift 键，跳跃选择可用 Ctrl 键），然后右击选择 “添加到新组”。

标签编组

编组完成后，同组网页会自动排列在一起，除了在下方添加组颜色标签外，还会在左侧第一个标签处添加一个小圆点，这个小圆点同时也是组的操作菜单。

编组完成后，会通过下划线颜色标识

2） 批量操作

编组完成后，即可对同组网页进行批量操作。编组好的网页可以一键关闭，一键移至新窗口。此外你也可以根据需要，对组命名或者重新选择组的色彩。所有这些，都是右击组前面的小圆点，然后借助菜单来完成。

组的批量化操作

命名后的组

3） 修改组归属

如果你点击了组内某个网页的链接，那么新生成的网页也会自动归属到该组。此外，你还可以通过右击或者直接拖拽的方法，将外部网页添加到一个已有组或新组之内。如果之前设置了组名，也会直接显示，非常直观。

将外部网页添加到组内

写在最后

新版 Edge 的这项功能，有点像 IE8 当年推出的彩色标签管理，只不过成熟度更高，对效率的提升也更明显。好了，这就是本期介绍给大家的一个小技巧，感兴趣的童鞋不妨试一试吧。