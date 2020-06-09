美股全线收涨：纳指首超 9900 点，瑞幸日内两度熔断，特斯拉创新高

6 月 9 日消息，据外媒报道，美国时间周一，美股收盘再次全线上扬，推动标准普尔 500 指数今年实现上涨。随着美国各州继续重新开放，投资者对美国经济迅速复苏越来越乐观。

标准普尔 500 指数收于 3232.39 点，上涨 1.20%。截止周一收盘，该指数今年已实现累计上涨，从 3 月份的低点反弹逾 47%。该指数今年一度累计下跌逾 30%，目前累计涨幅为 0.05%。

道琼斯指数收于 27572.44 点，上涨 461.46 点，涨幅 1.70%，将其 2020 年的累计跌幅收窄至 3.3%；纳斯达克综合指数收于 9924.74 点，上涨 1.13%，创下历史新高，今年迄今累计涨幅达到 10.6%。

在美股周一交易中，科技龙头股普遍上涨，苹果股价收于 333.46 美元，上涨 0.59%；谷歌母公司 Alphabet 股价收于 1446.61 美元，上涨 0.57%；亚马逊收于 2524.06 美元，上涨 1.65%；微软收于 188.36 美元，上涨 0.62%；Facebook 收于 231.40 美元，上涨 0.27%；甲骨文收于 55.10 美元，上涨 2.07%；IBM 收于 135.75 美元，上涨 2.79%；奈飞（Netflix）收于 419.49 美元，下跌 0.03%；特斯拉收于 949.92 美元，上涨 7.26%；推特（Twitter）涨 5.08%，优步（Uber）跌 0.35%；Lyft 涨 6.14%。

美股中的芯片龙头股涨跌不一，英特尔收于 63.67 美元，下跌 1.04%；英伟达收于 352.20 美元，下跌 1.29%；博通收于 317.52 美元，上涨 0.14%；德州仪器收于 132.86 美元，上涨 1.08%；高通收于 91.37 美元，上涨 3.18%；AMD 收于 52.97 美元，下跌 0.24%；美光科技跌 0.04%；应用材料公司跌 0.48%。

在美国上市的中概股涨跌不一，阿里巴巴收于 219.00 美元，下跌 0.25%；京东收于 59.17 美元，上涨 0.22%；拼多多收于 68.31 美元，下跌 1.99%；哔哩哔哩收于 34.96 美元，上涨 1.33%；好未来收于 65.85 美元，上涨 0.02%；爱奇艺收于 17.51 美元，下跌 3.05%；跟谁学收于 40.10 美元，下跌 1.04%；微博收于 34.51 美元，上涨 0.32%；新浪涨 1.60%；搜狐跌 5.27%；搜狗涨 2.01%；携程涨 1.51%；前程无忧跌 0.48%；汽车之家跌 1.90%；58 同城跌 0.04%，蔚来涨 6.80%，金山云跌 0.99%。

瑞幸咖啡收于 4.81 美元，大跌 12.70%，盘中两度触发熔断，一度暴跌逾 30%。瑞幸上一个交易日大涨 36.05%，连续第五天上涨。

特斯拉股价收盘于 949.92 美元，创历史新高，部分原因是该公司 5 月份在中国大陆电动汽车销售强劲。根据中国乘用车协会的数据，今年 5 月份，特斯拉向中国客户销售了 11095 辆在上海制造的 Model 3 电动轿车。

著名宏观对冲基金经理斯坦利 · 德鲁肯米勒表示：“很明显，各州重新开放带来的兴奋，让许多在新冠疫情中遭受重创的公司得以重振旗鼓。加上美联储的资金，特别是来自疫苗方面的消息，让人非常非常振奋。”

美国就业人数意外激增，也推动华尔街股市走高。美国劳工部上周五表示，5 月份新增 250 万个就业岗位，创历史新高。接受道琼斯调查的经济学家此前预计，5 月份美国就业岗位将减少 800 多万个。

自 3 月 23 日以来，标准普尔 500 指数累计上涨了 47% 以上，道琼斯指数累计上涨了 50% 以上。这些增长在很大程度上来自对美国经济迅速复苏的预期。

市场研究公司（Chaikin Analytics）首席执行官马克 · 查金（Marc Chaikin）在研究报告中写道：“似乎美股在经历历史上最迅速的熊市之后，出现了历史上最剧烈的复苏。尽管新冠肺炎病例在某些州仍在增加，特别是在人口稠密的城市地区以外，但投资者认为杯子是半满的，他们展望未来的 12-18 个月。”

相关阅读：

《瑞幸 “造假门”升级，日内两度触发熔断股价收跌近 13%》