开源虚拟机 VirtualBox 6.1.10 发布：支持 Linux 内核 5.7 版

VirtualBox 6.1.10 现已发布。VirtualBox 是一款功能强大的 x86 虚拟机软件，它不仅具有丰富的特色，而且性能也很优异。

该版本是一个维护版本，修复和 / 或添加了以下项目：

GUI：修复了在 Xwayland 会话上使用 Qt 时崩溃的问题（错误＃19583）

GUI：修复了启用缩放功能时，鼠标指针在 Windows guest 虚拟机中无法正常工作的问题（错误＃19597）

VBoxManage：修复了处理无效输入时 “VBoxManage internalcommands repairhd”崩溃的问题（错误＃19579）

Settings：默认情况下，禁用新虚拟机的音频输入和音频输出（错误＃19527）

Guest Additions：修复了 Wayland guests 的调整大小和多监视器处理的问题。（错误＃19496）

Guest Additions：修复了 VBoxClient 错误： parent session 似乎不是 X11。（错误＃19590）

Linux host and guest：支持 Linux 内核 5.7 版。（错误＃19516）

变更日志：https://www.virtualbox.org/wiki/Changelog