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开源虚拟机 VirtualBox 6.1.10 发布：支持 Linux 内核 5.7 版

2020/6/9 8:41:55来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：骑士评论：

VirtualBox 6.1.10 现已发布。VirtualBox 是一款功能强大的 x86 虚拟机软件，它不仅具有丰富的特色，而且性能也很优异。

该版本是一个维护版本，修复和 / 或添加了以下项目：

  • GUI：修复了在 Xwayland 会话上使用 Qt 时崩溃的问题（错误＃19583

  • GUI：修复了启用缩放功能时，鼠标指针在 Windows guest 虚拟机中无法正常工作的问题（错误＃19597

  • VBoxManage：修复了处理无效输入时 “VBoxManage internalcommands repairhd”崩溃的问题（错误＃19579

  • Settings：默认情况下，禁用新虚拟机的音频输入和音频输出（错误＃19527

  • Guest Additions：修复了 Wayland guests 的调整大小和多监视器处理的问题。（错误＃19496

  • Guest Additions：修复了 VBoxClient 错误： parent session 似乎不是 X11。（错误＃19590

  • Linux host and guest：支持 Linux 内核 5.7 版。（错误＃19516

变更日志：https://www.virtualbox.org/wiki/Changelog

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关键词：VirtualBox虚拟机

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