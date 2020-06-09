DeepCode 发布 JetBrains IDE 插件，自动查找代码 bug

静态代码分析公司 DeepCode 发布了 IntelliJ、PyCharm 和 WebStorm 的 DeepCode 插件，旨在查找代码中的错误和严重漏洞。该插件附带了 Java、C / C ++、Python、JavaScript 和 TypeScript 支持。DeepCode 也表示，其还在努力添加 CLion 支持。

官方表示，通过扩展，用户可以在开发工作流程中快速开始使用 DeepCode 的代码审查和分析。当用户在 IDE 中点击 “保存”时，该扩展程序将自动提醒有关需要在代码中解决的关键漏洞。借助 DeepCode 的高级代码审查功能，用户可以节省大量时间来查找和修复错误，然后再进行生产。

据介绍，其使用一种被称为 Ontology 的新符号 AI 技术来处理开源软件项目中的数亿次提交，并学习如何查找严重的编码问题。该平台还确定代码的意图，而不仅是语法错误。因此 DeepCode 识别出的关键错误和安全漏洞比其他工具多 10 倍。

安装

打开设置菜单，然后打开插件。在搜索栏中输入 DeepCode ，进行插件安装。

用户需要接受一般条款和条件并进行身份验证。登录名会将其重定向到默认浏览器，以使用 GitHub、GitLab 或 Bitbucket 登录并生成保存在配置中的令牌。

更多详细信息，请参见此处。