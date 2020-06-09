微软打造的良心壁纸 App，仅 4.2M

上次小编介绍了一系列的电脑壁纸自动换软件，收到了不少好评。

不过有不少网友问有没有手机上的壁纸自动换 APP 呢？手机上的壁纸软件还真不少，这不必应壁纸也出了个手机版的，一起来看看吧。

和电脑版一样，必应壁纸的手机版也是小巧玲珑且易用的。

只有 4.2M 大小的它让你不用担心占用过多存储空间。打开必应壁纸手机版，它就会自动载入壁纸，并且将壁纸分为了日常壁纸、壁纸库与纯色。

每日更新 日常壁纸轻松设为壁纸

在日常壁纸中，必应壁纸会每天自动更换一批新的壁纸进来，别看操作界面是英文的，但是壁纸上附带的说明却支持中文，让我们可以知道该壁纸的拍摄地点与其它一些信息，上下滑动即可查看更多的推荐壁纸。

看到喜欢的壁纸，你可以点击进去将其设置为壁纸，支持设置为锁屏壁纸或桌面壁纸。

壁纸库里资源丰富 还有壁纸说明

在壁纸库中，必应壁纸为用户准备了多种分类检索方式，用户可根据壁纸类别、颜色以及国家来查看各种分类壁纸。

不过这里的壁纸说明是英文的，说明比较的详细。

壁纸自动换 每天换一张

重头戏来了，必应壁纸手机版支持自动换壁纸功能，用户可以在功能选项中开启该功能。

必应壁纸手机版支持每天、每星期、每月自动更换一张壁纸。

不过没有每隔几分钟或每次解锁换壁纸的选项有点不爽，还有就是不能选择自动换壁纸的类型。当然要自动换壁纸，你得先确保它能在后台运行。

另类方式保存喜欢的壁纸

想要保存壁纸到本地？必应壁纸手机版并没有提供壁纸保存功能，不过通过分享功能，将喜欢的壁纸分享给微信或 QQ 好友或者便签，你就能得到那张壁纸。

国产壁纸 APP 也不少 你喜欢哪一个？

国产的手机壁纸 APP 也有不少，比如 “安卓壁纸”、“爱壁纸”、“壁纸多多”等。

它们除了为用户提供了丰富的静态壁纸资源外，还支持动态壁纸（视频壁纸）功能，也支持壁纸自动换功能，不过缺点就是内置的广告有点多。

总结

怎么样，你的手机壁纸换新了么？小编喜欢设置为每次解锁自动换张壁纸，这样每次都能看到不一样的风景。