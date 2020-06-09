微软 Win10 版本 2004 蓝牙 A2DP 接收功能怎么用？手机音乐传输到 PC 扬声器播放

IT之家6 月 9 日消息 Windows 10 版本 2004（2020 年 5 月更新）重新引入了对蓝牙 A2DP 接收器的支持，使用户可以通过蓝牙连接将音乐从手机流式传输到 PC 扬声器。这意味着，用户可通过蓝牙将音乐从 Android，iPhone 和功能手机流式传输到 PC 上播放。

换句话说，你可以通过蓝牙将移动设备与 PC 无线配对，然后播放音乐。没有任何限制，你还可以在台式机或笔记本电脑的音频点（例如扬声器和有线耳机）上的 Chrome，YouTube 或内置音乐播放器中流式播放音频。

该功能使用蓝牙 A2DP 接收器，该控件先前在 Windows 7 的 “控制面板”和第三方应用程序中提供。正如英特尔确认的那样，当 Windows 8 发布后，蓝牙 A2DP 接收器被抛弃。

Windows 10 版本 1909 或更旧的系统也仅限于 A2DP 源角色，无法使用 “接收器”角色，该角色可以将音乐从移动设备流传输到 PC 扬声器。

微软表示你将需要一个应用程序来管理 Bluetooth A2DP 接收器功能，并且该功能当前无法通过系统设置使用。

IT之家获悉，现在，开发人员‪MarkSmirnov‬创建了一个易于使用的 Bluetooth A2DP 接收器应用程序，它使你可以在 PC 扬声器或有线耳机上听手机上的音乐。

如何将手机音乐流式传输到 PC 扬声器

要将音乐从移动设备流式传输到 Windows 10 PC 的扬声器，请按照以下步骤操作：

升级到 Windows 10 2020 年 5 月更新（2004 版）。

在 PC 和手机上启用蓝牙。

打开 Windows 10 设置> 设备> 蓝牙和其他设备。

点击 “添加蓝牙或其他设备”，然后选择 “蓝牙”。

选择手机并按照其他说明进行操作，然后配对设备。

选择完成，你的手机将出现在蓝牙和其他设备页面中。

从 Microsoft Store 下载并安装 “蓝牙音频接收器”。Bluetooth Audio Receiver

在蓝牙音频接收器应用程序中，选择你的设备。

点击 “打开连接”，你现在可以将音乐从手机流式传输到 PC 扬声器。

如果要结束会话，请在应用程序中单击 “关闭连接”按钮。

该应用程序仅允许你将媒体内容从手机流式传输到 PC 扬声器，而不能使用它来拨打或接听电话。

如果你想通过蓝牙管理电话，可以尝试使用微软的 “你的手机”应用或 Dell Mobile Connect。