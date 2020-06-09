微软 Win10 版本 2004 蓝牙 A2DP 接收功能怎么用？手机音乐传输到 PC 扬声器播放

IT之家6 月 9 日消息 Windows 10 版本 2004（2020 年 5 月更新）重新引入了对蓝牙 A2DP 接收器的支持，使用户可以通过蓝牙连接将音乐从手机流式传输到 PC 扬声器。这意味着，用户可通过蓝牙将音乐从 Android，iPhone 和功能手机流式传输到 PC 上播放。
换句话说，你可以通过蓝牙将移动设备与 PC 无线配对，然后播放音乐。没有任何限制，你还可以在台式机或笔记本电脑的音频点（例如扬声器和有线耳机）上的 Chrome，YouTube 或内置音乐播放器中流式播放音频。
该功能使用蓝牙 A2DP 接收器，该控件先前在 Windows 7 的 “控制面板”和第三方应用程序中提供。正如英特尔确认的那样，当 Windows 8 发布后，蓝牙 A2DP 接收器被抛弃。
Windows 10 版本 1909 或更旧的系统也仅限于 A2DP 源角色，无法使用 “接收器”角色，该角色可以将音乐从移动设备流传输到 PC 扬声器。
微软表示你将需要一个应用程序来管理 Bluetooth A2DP 接收器功能，并且该功能当前无法通过系统设置使用。
IT之家获悉，现在，开发人员MarkSmirnov创建了一个易于使用的 Bluetooth A2DP 接收器应用程序，它使你可以在 PC 扬声器或有线耳机上听手机上的音乐。
如何将手机音乐流式传输到 PC 扬声器
要将音乐从移动设备流式传输到 Windows 10 PC 的扬声器，请按照以下步骤操作：
升级到 Windows 10 2020 年 5 月更新（2004 版）。
在 PC 和手机上启用蓝牙。
打开 Windows 10 设置> 设备> 蓝牙和其他设备。
点击 “添加蓝牙或其他设备”，然后选择 “蓝牙”。
选择手机并按照其他说明进行操作，然后配对设备。
选择完成，你的手机将出现在蓝牙和其他设备页面中。
从 Microsoft Store 下载并安装 “蓝牙音频接收器”。Bluetooth Audio Receiver
在蓝牙音频接收器应用程序中，选择你的设备。
点击 “打开连接”，你现在可以将音乐从手机流式传输到 PC 扬声器。
如果要结束会话，请在应用程序中单击 “关闭连接”按钮。
该应用程序仅允许你将媒体内容从手机流式传输到 PC 扬声器，而不能使用它来拨打或接听电话。
如果你想通过蓝牙管理电话，可以尝试使用微软的 “你的手机”应用或 Dell Mobile Connect。