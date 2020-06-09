江浙沪包邮，曾是电商一个挥之不去的烙印。

现在最大的电商平台，阿里，京东和拼多多的创始人，马云、刘强东和黄峥，恰好又是包邮区的老乡。

江浙地区属于江南吴越文化圈，燕赵尚武，吴越尚文，从古至今，江浙一带人文鼎盛、民风细腻，学者、文豪、商人辈出不穷，浓重的文化色彩也造就了江浙人心胸博大、视野开阔的性格。

唐代以后，中国的经济重心南移，江浙一带成为中国商品经济较为发达的地区之一。重商轻农的传统、商业历史支撑，让江浙商帮活力四射。改革开放之后，民营经济随之风生水起，江浙商人抓住机遇、乘势而起，涌现出了一大批领军人物，他们乐于经商，善于经商，而且目光远大。

缔造了阿里帝国的马云、三年内带领拼多多上市的黄峥、让京东从众多 B2C 电商中脱颖而出的刘强东、差异化定位打造出唯品会的沈亚、让网易严选走精品化路线的丁磊…… 这些来自江浙的互联网人，占领了中国电商行业的半壁江山。

在马云看来，他人生最宝贵的经历，最重要的人，给他最多帮助、最大影响的人，都在杭州。他曾说过，“我一辈子最骄傲的就是自己是杭州人。”

电商之外，江浙的创业者不乏三次荣登富豪榜的宗庆后、打造第一家汽车跨国公司吉利控股的李书福、现任联想集团董事长杨元庆…… 江浙人的骨子里仿佛自带营商基因，在各个领域发光发热。

从 PC 互联网到移动互联网，从 B2B 到 B2C，从一二线城市到下沉市场，以马云为代表的江浙人在电商赛道不断耕耘和探索，并在不知不觉中，勾勒出中国电子商务的商业版图。

地缘优势

杭州西湖边，马云学了 9 年英语，在那里，他知道了世界怎么样，想要自己出去看看。

在杭州的茶馆里，马云听说书先生讲三国、讲岳飞，被其中的江湖梦深深吸引，也养成了如今行侠仗义的性格。

经历了三次高考的马云在大学过得还算风生水起，毕业之后，马云成为杭州师范学院 500 名毕业生中唯一能去大学教书的人。

生在杭州、长在杭州、学在杭州、创业在杭州，可能马云自己都没有想过，自己有一天会成为杭州的名片。转折发生在 1995 年，在西雅图，教师马云第一次接触到互联网，他让朋友搜索啤酒，结果出来的只有美国和德国的品牌，他当时就觉得应该利用互联网让中国的品牌为世界所熟悉。

转眼到了 1998 年，中国互联网大举兴起，进入门户时代。这一年，搜狐模仿雅虎模式推出网站，网易全面改版，朝着中文网络门户方向迈出了第一步。

1999 年，马云回到他成长的杭州，想创办一家为全世界中小企业服务的电子商务网站，用 B2B 模式为互联网服务模式带来革命，阿里巴巴也因此诞生。

“阿里刚刚起步，名字很奇怪，业务也看不懂，很多人把我们当骗子，只有杭州人像爱护自己的孩子一样，总是以阿里为傲。”马云刚开始创业的时候，向游客介绍阿里最多的，是西湖上的船工船娘和杭州的出租车司机。而当时的阿里巴巴，还是一个很小的创业公司。

2003 年 5 月 10 日，马云创立淘宝网，开始抢夺 eBay 易趣 C2C 市场。2005 年，淘宝与 eBay 易趣的对抗战，进入白热化阶段，仓储物流是电商的血脉，彼时的马云正在寻找快递公司解决物流问题。

距离杭州百余里的桐庐县，是如今的 “通达系”（申通、中通、圆通和韵达）的发源之地，被誉为 “中国快递之乡”，也侧面体现了杭州的电商氛围。那年，桐庐人喻渭蛟火急缭绕跑到杭州拜见马云，希望入驻到淘宝派送平台。

马云提出了一个要求：把价格降到 8 元。当时邮政的快件价是 22 元，普通民营快递每单 18 元。本着 “薄利多销”的理念 “对赌”电商未来，喻渭蛟咬咬牙与淘宝签下合作协议。很快，效果立竿见影，借着电商崛起的东风，圆通风生水起。

“江浙沪包邮”在调侃的背后，也解释了杭州的地缘优势。杭州的电商产业园背后是一整套完善的产业链，连同仓储物流形成了电商产业的基础设施。

四年之后，阿里巴巴在港交所上市，今天更是成为中国电商的符号。

阿里带给杭州的，绝不是一个纯粹的电商巨头，而是哺育了杭州最初的电商事业。如今，杭州已经萌生出了一种电商文化，近百家大大小小的电商产业园，过半的创业者从事电商行业，阿里巴巴承担了杭州相当一部分 GDP 的增长。

“很多人问我阿里巴巴总部为什么不设在杭州和上海，因为杭州不仅是我的家乡，它还拥有创业精神。”其实，马云也有在北京发展过一段时间自己的事业，在 1 年多的时间里，马云带领自己的团队在北京做的不差。但就在 1998 年的冬天，马云决定离开北京，回到杭州创业。因为他觉得被北京自己没有主动权，自己不能决定自己做什么。

“我最为杭州骄傲的，是杭州的远见，杭州对未来，对创新，对梦想的态度。”马云说，阿里巴巴没有诞生在纽约、硅谷，而是诞生在杭州，这是阿里的福气，杭州和浙江是第一个，破天荒开启政府和当地企业签订战略合作协议的政府。

集聚效应

在上海、纽约两地同时敲钟 IPO 的拼多多，成长的速度令人咋舌，这位后起之秀上市只用了 3 年。而为了等待上市的这一天，京东用了 10 年，唯品会用了 8 年，淘宝用了 5 年。

站在拼多多背后的黄峥是个 80 后，1998 年中国互联网刚刚兴起的时候，18 岁的黄峥才高中毕业。此时的刘强东在中关村卖电脑配件，34 岁的北漂马云则思考着中国互联网存在的机会，酝酿着成立阿里巴巴。

黄峥是土生土长的杭州人，杭州自古以来就人杰地灵，除了出大才子，还出大商人。清朝有胡雪岩，而在现代有马云。

在黄峥小的时候，他的母亲在杭州丝绸厂工作，经常把同事孩子旧衣服拿回家让黄峥穿。当时黄峥的家境谈不上贫穷，童年时代的黄峥总在心里忍不住想：我干嘛要穿旧衣服啊？这也是黄峥对下沉市场最初的印象。

多年后的今天，杭州早已经发展成为准一线城市。虽然黄峥母亲变得相对有钱了，但她在购买肉菜食品和纸巾等日常物品时，仍然会非常在乎一块钱的价格。黄峥一直细心观察身边人的行为：在母亲身上，他看到了一个人无论在贫困还是富裕时都有追求实惠和性价比的需求。

电商基因的养成并非一蹴而就，在人生的前二十几年里，黄峥和电子商务交集并不大，直到 2007 年他回国在上海创立欧酷网，段永平把步步高的一块电商业务——在网上专属出售步步高电子教育产品和 OPPO 蓝光播放机，交给了黄峥。黄峥也因此被带上电商的轨道，同年，阿里巴巴已经上市。

2015 年，黄峥创立的拼多多诞生，当阿里和京东走精品化路线的时候，拼多多号称 “北京五环内都看不懂”，把目标瞄准了三四线城市，不到三年，拼多多敲钟上市。

有人说，黄峥把马云和刘强东的 “漏网之鱼”捞出来了。对于上市，黄峥看得很淡然，“我没觉得这个是那么大的事，上市只是一个结果。”拼多多的早期投资者中，有段永平、丁磊、王卫、孙彤宇，他们获得了高达 100 倍的收益。

经济学上有一个名词叫做集聚效应，也是较为常见的经济现象。不知从何时起，杭州被冠以 “电商之都”的名号，拼多多虽然成长于上海，但其创始人却是个地地道道的杭州人，除了阿里巴巴、拼多多这样的电商巨头，杭州还催生了一大批中小电商企业，较为知名的有蘑菇街、有赞、贝贝网、格格家等。

反哺宿迁

70 后的刘强东和 80 后的黄峥，在电商老二的战场上争夺已久。与在杭州成长的马云和黄峥不同，刘强东的童年在江苏宿迁度过，这里也是西楚霸王项羽的诞生之地。

从小受江苏崇文重教的风气影响，刘强东发奋读书，十八岁的刘强东带着 “全村的希望”去了中国人民大学，离开老家宿迁的时候，刘强东背着 76 个茶叶蛋和外婆缝在内裤里的 500 元现金，“就是这 500 元和 76 个茶叶蛋给了我走向全世界的机会，所以我拼命的为老家拉企业投资，捐款捐物。”

1999 年，中国电子商务鼻祖王峻涛的 8848 公司成立，以 8848 为代表的 B2C 电子商务站点能说得上是当时最闪耀的亮点，那时刘强东还在中关村溜达，他创立的公司 “京东多媒体”，实际是在中关村站柜台卖电脑配件。

这样一直持续到 03 年，从中关村延伸，刘强东的门店已经扩大到十几家。但一场突如其来的非典，让刘强东一个月内亏了 800 万，生意一落千丈，也意外的把刘强东拉进了电商大潮。他在 BBS 卖货，并上线了网上商城，直到发展成如今的京东帝国。

与此同时，在相隔几千公里远的杭州，马云的阿里巴巴也被认为将会面临灾难的结局，马云察觉到，网络零售将会成为刚需，但他 2C 的想法遭到了很多人的反对，时任阿里 CTO 吴炯就是其中之一：“Jack，你疯了吗？你这样做会害了公司，我在雅虎跟 eBay 交锋了那么多年，输得心服口服！”那年的 5 月 10 日，淘宝上线，成功打败 ebay，甚至成为国内电商的代名词。

如今，京东已经成长为中国最大的自营电商企业。在创业初期，为了家乡的发展，刘强东还特意找了陈欧、李国庆等人，刘强东说：“老家的真的太穷了，除了马云没找到外，找到我也准备把他引到宿迁去！”

宿迁虽然属于江苏省，但并不富裕，GDP 全省垫底，地理位置和资源都不丰富。但刘强东一点也不介意，他砸了 40 亿，硬是把小城发展成了京东在全国唯一的客服中心。据说刚落成的时候，找遍宿迁年轻人，也找不到普通话标准的，8 年后，呼叫中心已经形成产业，直接带动 2 万人就业。

投资完客服中心还不够，刘强东又投了 20 亿，把京东的信息研发处理中心、财务结算中心、物流管理中心等四大中心和云计算基地全都搬到了宿迁，许多京东的高科技人才不仅在北上广，还在刘强东的老家。

温州基因

在高手如云的电商界，后起之秀唯品会带着温州基因。在电商群曾流传着这样一句话：“ 沈亚是马云最想见的电商人 ”。

1971 年，沈亚出生在温州鹿城，父亲是著名的文字学家沈克成。不过，当时知识分子很不吃香，沈亚的出生加重家里负担，父亲只好忍痛弃文从商。

温州人是天生的生意人。1990 年沈亚毕业后就开始创业，父亲把电子厂交给了他，沈亚继承了父亲的聪明脑瓜，他在原有电子仪器的基础上拓展了当时热门的电池代理业务，从温州做到整个浙南。

1998 年夏天，沈亚去温州电子商城转悠，遇到了自己的创业伙伴洪晓波，他们开始做手机配件生意，顺利赚取了人生的第一桶金。

2007 年，这个电商知识几乎为零的男人，将二次创业的方向瞄准了当时正流行的电子商务。

那一年是中国电子商务行业很重要的一个分界线，在那之前的短短数年内，当当、卓越、阿里巴巴迅速崛起，电子商务的基础环境不断成熟。2007 年之后，电子商务行业迎来了纵深发展，阿里巴巴、网盛上市，更是引爆了 B2C 领域。

定位为一家 “专门做特卖的网站”，2012 年 3 月 23 日，沈亚成立仅四年的唯品会成功登陆美国纽交所。在之后的两年内股价曾一度冲高至 229 美元 / 股，被市场称为 “第一妖股”。

温州商人有经商传统，改革开放之后，温州商人更活跃于国内外商界，被誉为 “中国的犹太人”。温州人在全国乃至世界各地构筑了庞大的温州产品市场销售网络，在当地落地生根创办实业，并建立了在外温州商会组织。

少说、多做这种典型的温州商人性格，在沈亚身上体现的淋漓尽致。“沈亚是个很低调的老板，就连员工都很少见他在公众场合露面，他几乎不接受媒体采访，也不参加什么行业活动，几乎是国内电商圈里最‘神秘’的大佬。”唯品会一位前员透露。

走出温州后，沈亚又带着唯品会回去，总投资 20 亿元，用地面积约 419 亩…… 沈亚推动在温落地的唯品会中国创新创业中心建设。项目建成后，温州市民购买唯品会产品将直接从这里发出，或许不到一天就能到货了。

沈亚表示，所谓根深叶茂，家乡的根系愈加健壮，在外温商的枝叶也会更加”茂盛 “。

电商梦想

在阿里、京东、唯品会的夹击中，网易严选带着精品电商的身份，火了起来，一度被认为开辟了第三种电商模式。

1971 年 10 月 1 日，丁磊出生在宁波奉化，奉化这个地方除了出过蒋介石，还是一个商人的孵化地。丁磊以外，出生、成长在这里的商人还有银泰的老总沈国军、华信的老总徐旭昶。

丁磊的电商梦一直都在，网易考拉和网易严选，将做游戏的丁磊拉上了电商的马车。他也曾说过，要通过电商业务，花三到五年时间再造一个网易，但如今，网易考拉被并入阿里，网易严选成了丁磊唯一的指望。

网易严选是从网易邮箱孵化出来的产品，在电商市场份额已被攻占到所剩无几的情况下，网易严选筑起了一条为中产阶级服务的路线，通过 ODM(原始设计制造商)的商业模式做成高品质电商，主打自营，路径是从工厂到品牌方再到消费者。“小而美”，成为了网易严选与众不同的地方。

丁磊骨子里是个宁波人：舍不得让自己过得太难受，爱好小而美的生意，喜欢实惠一点过日子。比起扩大生意、争取市场的快感，丁磊更倾向把精力花在做出用户认可、精美的产品。

据网易严选的员工陈述，网易严选中所有的男装、女装供应商，是丁磊一一亲自确定的，他不用团队代替他做决定，其本人还经常亲自选品，做买手。

丁磊本人也非常信奉浙商的一套理念，节俭、务实、细节、低调。他曾坦言欣赏娃哈哈创始人宗庆后，在他看来，“连水这么没有技术含量的产品，宗庆后都能做到如此地步，真是了不起”。

一方水土育一方人，宁波地处商品经济较为发达的东南沿海，在 “宁波帮”的创业经历中，始终都贯穿着宁波商人强烈的开放意识和开拓精神。丁磊说，宁波是少数真正称得上人杰地灵的地方，邵逸夫、包玉刚这些前辈在商业之外兴桥铺，这种精神一直影响着他。

“虽然我在外地，但是内心总希望找机会为家乡做点事情。”丁磊表示，网易有道将发挥在线教育领域的资源和模式优势，助力奉化现代化教育发展，此外，网易味央将在奉化建设一座集养殖、种植、展示交流于一体的全国领先现代化农业示范园，向奉化输出一套高效、独特的生态养殖模式。

6 月 8 日，丁磊宣布将于 11 日在快手和网易严选 APP 首次直播带货，直播包括丁磊自用好物、美食酒水等，网易二次上市正式回归港股挂牌也是在这一天。

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