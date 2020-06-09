彭博社：即使美国政府实施禁令，美企仍需向华为 5G 付钱

据彭博社报道，一项新研究显示，华为在 5G 技术中拥有最多的专利，这意味着即使美国政府采取行动试图将其从供应链中除去，但华为仍将获得报酬。

由两家研究公司进行的一项研究，确定了与 5G 标准最密切相关的专利发明。这一研究发现，有 6 家公司所占的专利比例超过了 80%，他们分别是华为、三星电子、LG 电子、诺基亚、爱立信和高通。高通是其中唯一一家美国公司。

对于美国总统而言，这可能会令其很尴尬。眼下美国政府正在全球范围内采取行动，希望世界各国政府将华为拒之门外，理由是这家中国公司构成了安全威胁。美国政府已经发起了一系列攻击，包括禁止向华为出售任何使用美国技术制造的半导体芯片，这将阻碍华为在尖端领域的发展。

“即使他们选择其他公司来建设 5G 基础设施，他们仍然要付钱给这家中国公司，因为华为在开发 5G 技术方面做出了智力贡献。”市场研究公司 GreyB Services Pte 负责人 Deepak Syal 表示。GreyB Services Pte 与另一家市场分析公司 Amplified AI 共同进行了这一 5G 专利研究。

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确定一家公司拥有多少专利，以及这些专利对行业标准的关键程度，将有助于确定谁将从下一代技术（5G）中获利最多。

行业标准对于确保设备协同工作和相互通信至关重要。科技公司们共同制定这些标准，并承诺将以 “公平、合理和非歧视性”的条款许可任何相关专利。

多年来，关于如何定义这些公平条款以及谁有权获得多少专利使用费的专利战一直存在。它们是后来解决争端的核心，包括苹果与高通的焦灼之战以及华为与三星之间的纠纷。在一场纠纷中，华为还停止了向高通支付可能高达数十亿美元的专利费。

GreyB Services Pte 和 Amplified AI 的研究，调查了截至 2019 年 12 月 31 日在全球各地拥有有效专利的专利持有者宣称的对 5G“必不可少”的 6400 项发明。通过将专利的措辞与标准进行对比，这个由 25 名研究人员组成的团队认为，其中 1658 项专利是 5G 的 “核心”专利。

不过，法院和谈判人员将最终决定相关专利是否真的对标准是必不可少的，以及这些专利是否有效和价值多少。

这项研究发现，所有公司都在积极申请专利，从而确保他们今后能够行使自己的权利，并努力增加他们能够收取的专利使用费。

华为在与 Verizon 通信的专利纠纷中提交的一份法庭文件中说，该公司已收取了超过 14 亿美元的专利授权费，并向其他公司支付了约 600 万美元的相关费用。

“华为创造了大量自己的知识产权，我们不需要偷窃别人的东西。”华为发言人 Ben Howes 在一段评论视频中说，该公司表示，制作这段视频是为了 “回应美国政府试图阻止华为与学术机构合作，并阻止我们利用自己的研发和专利进行创新”。

第一阶段研究

Deepak Syal 表示，随着越来越多的专利被分析，并且标准在不断演进发展，GreyB Services Pte 和 Amplified AI 的研究被认为是第一阶段，显示了全球公司之间的相互联系。他表示，这项研究的目的是 “使讨论或决策如何进行变得更加清晰”。

“与其讨论谁的贡献少，或者谁的专利数量少，不如努力增加我们国家或我们国家公司的智力贡献，然后进行 5G 基础设施建设。”他说。“否则，即使采取封锁措施，最终也还是无济于事，因为他们要支付的是专利使用费。”

作为特朗普政府打击华为的行动的一部分，美国国务卿迈克尔 · 蓬佩奥（Michael Pompeo）上周表示，欧洲国家 “需要将华为从他们的体系中清除出去。他们需要使用西方技术”。

尽管美国政府在全球范围内持续针对华为发起攻击，但由于这家中国公司拥有覆盖全球的业务发展足迹并持有先进技术，华为仍然是市场的一个参与者。

犹他大学法学教授 Jorge Contreras 表示：“从纯粹的技术角度来看，民族主义已经不起作用了。”