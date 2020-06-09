谷歌 Go 开发者提议替换 “blacklist”与 “slave”等词汇

最近美国引发的 “Black Lives Matter”运动使得各种抗议声音不断，技术圈也有支持这一运动的行动。

从源码中的一个新 commit 来看，Chromium 有开发者提议移除 “blacklist（黑名单）”这样的字眼。

这一个 commit 试图安全地替换出现单词 “blacklist”的每个可能的实例，而不破坏浏览器的任何部分，最终目的是将 “components/blacklist”重命名为 “components/blocklist”，也就是将 blacklist 中的 “a”替换成 “o”，大约有超过 2000 个单词需要修改。这将包含所有的类 / 方法 / 成员 / 变量重命名，需要更新必要的构建系统规则。

另一边，Golang 也有开发者提了类似 commit，其认为讨论为什么没什么意义，更重要的是实际上 whitelist/blacklist、master/slave 这些词汇真的给一些人带来了伤害。在这一 commit 中，没有更改供应商、绑定等文件，几乎所有变化是测试或注释方面的，并有一些 cmd/link 和 cmd/oldlink 中几个重命名，这是非常安全的改变过程。

回想起 18 年 Redis 也因为类似种族歧视的原因，无奈放弃了 master-slave 的表述方式。有人认为这些是所谓的 “政治正确”，并没有什么意义，然而实际上或许这些本身就是真实伤害呢？你怎么看？