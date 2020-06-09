贝索斯怼人名场面：马斯克、白宫高官、用户都中枪

北京时间 6 月 9 日消息，最近数天亚马逊 CEO 杰夫 · 贝索斯 (Jeff Bezos)多次公开表达对 “Black Lives Matter”活动的支持，不过，这并非他首次通过社交媒体怼人。

过去 18 个月，贝索斯曝光度和财富与日俱增，但同时他本人和亚马逊也频频遭到批评。

贝索斯似乎并不羞于表达自己的观点，而且越来越多地通过社交媒体发声。虽然 2015 年曾在 Twitter 上与埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)等人舌枪唇剑，2019 年标志着贝索斯在社交媒体上公开发声时代的开始。

贝索斯坐在蓝色起源的一个模型内

多年来贝索斯很少公开表达自己的看法，通过社交媒体回应批评或与他人互怼的情况更是少之又少。

在太空飞行方面，马斯克和贝索斯互相看不上眼并非是个秘密。2015 年 12 月，SpaceX 成功回收猎鹰火箭助推器，贝索斯在推文中称这次飞行属于 “亚轨道”，并表示 “欢迎加入俱乐部”，这显然是对 SpaceX 的挖苦，毕竟，他旗下太空公司蓝色起源 11 月份就成功回收了火箭助推器，而且火箭达到了更高的轨道。

《纽约时报》封面报道

2019 年 2 月，贝索斯发表题为《No thank you, Mr. Pecker》（佩克，我该谢谢你）的博文，指责八卦报刊《National Enquirer》出版商 AMI 及其 CEO 大卫 · 佩克（David Pecker）试图敲诈他。

在博文发表前的 1 个月，贝索斯与妻子麦肯齐结束了 25 年的婚姻，《National Enquirer》很快刊文称贝索斯一直在与电视节目主持人劳伦 · 桑切斯（Lauren Sanchez）约会。《National Enquirer》称对俩人的关系进行了为期 4 个月的调查，并获得了文字和照片证据。

《National Enquirer》的调查以及它与贝索斯的幕后沟通，显然激怒了贝索斯：他决定将这一问题公开化。贝索斯在博文中称，AMI 威胁他说，除非停止调查泄密者，它将公开发布其不雅照。

AMI 还要求贝索斯不再声称对他个人生活的调查有政治原因。

尽管包含有其不雅照细节，贝索斯还是一怒之下公开了 AMI 的邮件。贝索斯说，“尽管会面对难堪，但我仍然决定公开它们的邮件，而不是向敲诈、勒索低头。”

白宫贸易顾问彼得 · 纳瓦罗

最近，贝索斯通过 Instagram 回应指责自己回避一次重要会议的特朗普政府高官。

2020 年 2 月，贝索斯发布一张 Instagram 照片，配的标题显然是在怼白宫贸易顾问彼得 · 纳瓦罗（Peter Navarro）。

贝索斯的 Instagram 信息

《华盛顿邮报》同一天刊发了纳瓦罗的采访录，纳瓦罗指责贝索斯不愿意就亚马逊平台上的假货问题进行对话。这件事显然激怒了贝索斯，他罕见地利用 Instagram 回怼纳瓦罗。

贝索斯发布的客户电子邮件

6 月份，亚马逊在其网站上添加了与 Black Lives Matter 活动有关的信息，此举显然让部分客户不满。贝索斯分享一封标题为 “All Lives Matter”（所有生命都重要）的客户电子邮件，并批评了电子邮件中的观点。

名为梅西的这名客户称，亚马逊网站上的 Black Lives Matter 信息是 “讨厌的、令人不安的”。

贝索斯比较了 20 岁白人和黑人青年父亲的处境，他说，白人青年的父亲从不担心自己的儿子有朝一日会因警察暴力执法而死亡，黑人青年的父亲则要为此忧心忡忡。

贝索斯称自己支持 Black Lives Matter，而且态度不会改变。

贝索斯称失去这样的客户很高兴

在第二篇 Instagram 帖子中，贝索斯写道，他收到一名客户脏话连篇的电子邮件，“失去这样的客户我很高兴”。

贝索斯说，在发布第一封客户电子邮件后，他收到大量 “令人厌恶但并不意外”的邮件，并表示，“这种仇恨不能隐藏在阴影中，让它曝光非常重要，这只是种族歧视问题的一个缩影”。