微信推出寄收快递服务，对标 “菜鸟裹裹”

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IT之家 6 月 9 日消息 据 Tech 星球报道，微信 6 月 1 日正式上线了 “微信寄快递”小程序，定位是快递寄件服务平台。
报道称，“微信寄快递”小程序类似于阿里的 “菜鸟裹裹”，将快递业务揽入微信的服务体系中。此前是让顾客能通过微信收到物流信息，实质上仍然是由多家快递物流公司自行解决收寄快递的业务。
IT之家了解到，微信于去年 3 月开放了物流助手接口功能。
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