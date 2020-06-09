华为发布「Contact Shield」API：HMS Core 提供，各国可开发新冠病毒接触跟踪应用

IT之家6 月 9 日消息 据 xda-developers 消息，华为 HMS Core 在 4.1.0.301 版本更新后，新增了 “华为接触卫士 API”。该 API 将被用来追踪和降低 COVID-19 在人群中的传播。

IT之家从华为开发者网站获悉，华为接触卫士（HMS Core Contact Shield） 是 HMS Core 提供的基于低功耗蓝牙的接触跟踪基础服务。各国政府组织可以使用接触卫士 API 开发新冠病毒接触跟踪的应用。在保护用户隐私的基础上，实现和其他的手机互通，帮助用户诊断是否接触了病毒感染者，其与被检测的设备交换数据，并匿名记录此类联系人的信息，从而减少新冠病毒的蔓延。

华为还就隐私方面做出说明：

由用户决定：是否参与接触卫士计划、是否上传匿名 ID 去云端、是否获取诊断结果。

仅使用动态生成的匿名 ID，不会记录、保存和使用用户的位置等隐私信息；匿名 ID 仅保存有限的时间（14 天）。

数据删除 : 用户卸载应用后，手机本地存储的历史数据会被删除 ; 用户也可手动直接删除全部历史数据。

API 授权使用：只有政府组织授权的、并经过华为严格审核后的应用开发者，才能使用 HMS Core Contact Shield API。

应用开发者使用协议约束：华为与使用的开发者签署单独的附加服务协议，要求履行用户隐私保护的相关规范。

IT之家了解到，包括华为在内，几乎所有的海外厂商都有意建立一个追踪系统来对抗 COVID-19 的传播。谷歌和苹果曾在 4 月份发布了一个 “苹果 - 谷歌接触者追踪 API”，让这些公司（如华为）可以加入谷歌和苹果开发的安全、匿名追踪系统并交换信息以协同追踪可能存在的危险接触者，并提醒用户是否已暴露于冠状病毒的危险区域内。但此项服务仅适用于苹果 iOS 设备和预装了谷歌 GMS 的 Android 机型，故并不适用于华为最新款设备。此前华为总裁任正非在接受国外相关媒体采访时曾透漏华为已经与谷歌达到了某些共识，致力于在未来服务全球。