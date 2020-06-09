12999 元，小米米家激光投影电视 1S 4K 版预售赠送 2299 元空调

IT之家6 月 9 日消息 小米米家激光投影 1S 4K 版 6 月 9 日正式上新，宣布米家激光投影电视 1S 4K 版新品 14999 元！预售到手价 12999 元，购买即赠 2299 元空调一台。6 月 16 日正式发售。

IT之家发现，这款米家激光投影 1S 4K 版已经上架小米商城，主打 4K 画面 / 2000 ANSI 流明 / 超短焦 / 高保真音响 / 100 + 英寸超巨幕，售价 14999 元。京东自营店 100 元定金可抵 2100.00 元，最终售价为 12999 元。

米家激光投影 1S 4K 版画面分辨率支持 4K，3000：1 的原生对比度，支持 HDR10 解码，更好支持高动态范围画面呈现，符合国际电信联盟 Rec.709 标准，宽广色域分布，色彩更丰富。

米家激光投影 1S 4K 版升级全新一体化设计光机，相较于上一代产品，整体亮度提高 30%，画面平均亮度提高 30%，画面平均亮度达到了 2000 ANSI 流明，白天环境下画面依然清晰生动。光源使用寿命达到 25000 小时以上，每天使用 4 小时，可以使用 17 年。

米家激光投影 1S 4K 版采用了 ALPD 3.0 显示技术，让人物色彩更自然鲜活。符合 ISF 认证工程师精心调教，色彩还原度偏差小于或等于 2.9，色彩表现更真实。

米家激光投影 1S 4K 版采用了 0，233：1 大景深超短焦镜头设计，机身距离墙面仅需 24cm 即可投射 100 英寸超大画面，没有布线烦恼，不占用室内空间，告别画面遮挡。

IT之家了解到，米家激光投影 1S 4K 版直接置于电视柜，即可投射高达 80 英寸 - 150 英寸的超大画面。

米家激光投影 1S 4K 版还支持专属定制双全频 + 双高频音响系统、杜比虚拟环绕、小米视频片源、高端接口配置。

米家激光投影 1S 4K 版支持 3 个 HDMI 2.0b 接口，充分满足 4K 娱乐需求，硬盘播放器、U 盘、游戏主机、电脑、电视盒子、音箱都可以接入，无需第三方投屏软件，大屏玩手游、看照片、办公文档展示一键轻松搞定。