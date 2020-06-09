搭星链卫星 “便车”，SpaceX 已将数万台 Linux 电脑送上了天

6 月 9 日消息，据国外媒体报道，日前 SpaceX 软件工程师透露，SpaceX 每月向太空发射 60 颗 “星链”互联网卫星，每批卫星都携带有 4000 台精简版 Linux 电脑。这也意味着 SpaceX 已经向太空发送了 32000 台 Linux 电脑。

上周埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)旗下的 SpaceX 又通过重复使用的猎鹰 9 号火箭向太空发射了 60 颗互联网卫星，使卫星总数达到约 480 颗，接近覆盖美国所需的 800 颗。

公司计划在北半球夏季结束前对卫星互联网服务进行公开测试，已经获得批准可在美国部署 100 万终端用户。

SpaceX 最近向美国联邦通信委员会（FCC）提出申请，希望发射 3 万颗第二代卫星，超过已获批准的 1.2 万颗。假设每批升空的第二代卫星携带同样数量的 Linux 电脑，这将意味着 SpaceX 计划在未来几年向太空投放至少 200 万台 Linux 电脑。

SpaceX 公司 “星链”软件主管马特 · 蒙森（Matt Monson）表示：“‘星链’目前在太空中有 3 万多个 Linux 节点 (以及 6000 多个微控制器)。”

“因为我们与猎鹰火箭和龙飞船共享很多 Linux 平台基础架构，它们也从超过 180 年的设备在轨测试时间中受益。”

蒙森透露，Linux 电脑运行的是 PREEMPT_RT 补丁集。该补丁集是由红帽公司的一位工程师开发的，旨在使 Linux 成为实时操作系统。

蒙森表示，SpaceX 没有使用第三方的 Linux 系统，而是自行开发能与自家硬件交互的定制驱动程序，从而形成一个分布式计算机系统。

据悉，载人龙飞船运行的也是 Linux 系统，飞行控制软件是使用 C++ 编写的。蒙森还提及，NASA 宇航员贝恩肯和赫尔利在龙飞船上使用的控制界面与 “星链”卫星之间也有交叉开发。

SpaceX 公司网络安全主管德克斯特则说，任何希望到 SpaceX 公司工作的学生都应该把重点放在 Linux 上。

“拿到计算机科学学位 (或其他类似的学位)，”德克斯特说。“花时间确保自己真正了解事情是如何运作的——在 SpaceX 表现出色的工程师会非常细致地理解代码如何运作、网络如何运作、Linux 如何运作、硬件如何运作等等。”

随着 “星链”卫星互联网服务在未来几个月从测试阶段进入运营阶段，安全将成为 SpaceX 面临的一个关键问题。公司工程师莫兰介绍了从卫星到网关，再到终端用户的安全措施。

莫兰表示：“我们设计的系统对用户数据使用端到端的加密，我们系统中的每一块硬件 (卫星、网关、用户终端)都被设计成只能运行我们签名验证的软件，所以即使攻击者闯入，他们也无法获得永久权限。”