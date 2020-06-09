菜鸟加快全国 24 小时达，21 省乡村物流已启动提速

IT之家6 月 9 日消息 昨日，菜鸟总裁助理熊伟在全球速卖通商家大会上透露，菜鸟正在启动旗下国内和国际物流网的再加速，同时向全球骨干网和乡村毛细血管加大投入，以加快实现 “全国 24 小时，全球 72 小时必达”。

熊伟介绍，中国的外贸出口在疫情之后迎来爆发式增长。而航空运输是最快速的出口运输方式。菜鸟在已经提供 260 架次包机保障出口的基础上，计划再增加 1000 架包机，为外贸出口企业扩大增长通道。

此外，菜鸟已经把出口海外仓增加到了 30 个，近百万平米。通过提前备货到海外，这些仓库里发出的 “72 小时达”订单，超过九成都如约快速送到了海外消费者手中。

菜鸟的保税进口合作口岸已经扩大到 30 多个，单日峰值清关能力近 3000 万单。菜鸟还在海外专门设立了 14 个进口仓库，帮助海外品牌更便捷的货通中国。

IT之家了解到，这轮物流提速也在国内产业带和广大农村地区进行。据介绍，菜鸟的首期目标是进入 10 个产业带集群，为 1000 家制造业工厂建立仓库，省掉中间环节，让 80% 的订单可以在 72 小时内送到消费者手中。

截至目前，菜鸟已经在全国 21 个省市 500 多个县实现升级。