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华为 App Gallery 和 P40 Pro+ 在巴黎户外打大牌广告

2020/6/9 18:16:06来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6 月 9 日消息  华为终端公司官方今天展示了华为在巴黎最新展出的户外广告大牌，主要是为了宣传 App Gallery 应用商店和华为 P40 Pro + 旗舰手机。

华为表示，塞纳河畔和巴黎圣母院对面，华为 App Gallery 和华为 P40 Pro+ 的双面广告大牌吸引了众多路人的注意，为这片巴黎年轻人的休闲娱乐圣地增添了科技的活力！值得注意的是，在 App Gallery 的广告牌上，法国顶流应用的图标格外让人惊喜，这些在本地最受欢迎的应用也都在 App Gallery 上架啦！

今年 2 月份，在华为终端与战略布局线上发布会上，华为发布了全新的 HUAWEI AppGallery 应用商店，其服务全球 170 + 国家及地区的 6 亿华为终端用户，为开发者赋能，为用户提供充分融合华为软硬件能力的创新智慧体验。

IT之家了解，本次华为要创建自己的第三个生态，也就是以HMS 华为服务架构为核心，做一套属于自己的服务架构体系。华为最终希望它跟 iOS Core 与 GMS Core 并列。

华为应用市场采取了最高标准的安全防护措施，分层加密层层把控，确保应用内产生的数据不会被非法应用恶意读取。

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关键词：App Gallery华为应用商店

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