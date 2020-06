堪比人类！世界首个 AI 水墨画艺术家 Gemini，绘制 “写意”中国画

5 月 6 日,Lane Crawford 公司和 3812 Gallery 联手举办了一场跨界艺术展览 Making Moments。展会中,一幅名为《The Fauvist Dream of Gemini 03》的 AI 山水画吸引了众人的关注,同类的作品还有《Escapism》系列和《Far Side of the Moon 》系列。据介绍这些 AI 画作来自香港多媒体艺术家 Victor Wong 和他的机器人—AI Gemini。

《The Fauvist Dream of Gemini 03》

Tech-ink 时代的到来

“写意”是中国传统绘画的核心,也可以理解为 “书写思想”,它更注重结合书法,线条和阴影的处理技巧来展现作品的主题精神。因此,这种以人为本的艺术风格依靠机器人来阐释似乎听起来很奇怪。不过,这 Victor Wong 正在做的事。

2018 年,Victor Wong 创立了全球首位人工智能水墨画艺术家 AI Gemini,并于 2019 年在 INK NOW 台北艺术博览会上宣布了首个 AI 画作《Escapism》系列,标志着 “ TECH-iNK”时代正式开启。Wong 认为技术的创造性将在中国水墨与艺术世界之中探索出更多可能性。

这位具有物理、电影和电气工程多重身份的艺术家 Wong,花了三年时间研发出了 AI Gemini,如他所说,AI Gemini 更擅长传统绘画的 “写意”风格,而不是直接用数据重现现实。

《Escapism》

Victor Wong 说:“我将 AI Gemini 视作学生,教它掌握简单的笔触和程序,让他发展自己属于自己的风格,而不是简单复制水墨大师的作品。我相信,AI 已经先进到能够平衡艺术审美。的确,AI Gemini 也证明了自己是个能干的学生,因为它已经能够通过缜密的算法和随机因素,在没有帮助的情况下绘制精美的作品。可以说,AI Gemini 已经有了自己的 “意识”,它杂乱的、广阔的景观形式,我已经无法预测了。

《Escapism0012》

AI Gemini 构建 “心灵风景”

对于 Gemini 的创作原理,Wong 称,诸如重力、构造碰撞、侵蚀和潮汐量等地质景观的 “成因”,帮助 Gemini 构建了一个基础公式,这个公式所创建的三维景观成为了每幅画作的 “心灵”。这类似于水墨画的做法:在绘画之前先构想出一个 “心灵风景”,他在一段视频中这样说。

同时,他也强调:就像天气会影响我们的情绪一样,温度和湿度也会影响 Gemini 创作的风景。因此,它们每一个都是独特的。

AI Gemini 的的作画角度也经过了严格训练。如上图,在确定心灵风景之后,AI Gemini 会 “漫游”到最佳的有利位置,然后使用机械臂和墨水,在宣纸上开始绘画。

Wong 希望向更多的人展示世界上首位 AI 水墨艺术家创建"mindscapes”的全过程。因此,除了制作视频外,他还将这一过程以高分辨率的数字化形式呈现在了 Samsung Frame 电视上。除此之外,凡是购买电视机的顾客将还收到 AI Gemini 创作的数字版艺术作品。