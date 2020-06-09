华强北商家变身背包客：大街上赚的更是汗水钱

背包客，在深圳华强北商圈屡见不鲜。相信经常在线上下单购买华强北手机、配件的人都会有所了解，只要你在下单时给出具体需求，背包客们就会到华强北各市场内的档口找货拿货，然后通过快递发到你的手中。

可以说，背包客与华强北是一同成长一起发展的。背包客的存在，让全国各地的消费者能足不出户在当地购买需要的商品。如果你在华强北市场里看到那些背着书包，匆忙游走于档口间询价的人，基本上就是背包客了。

不过，当懂懂笔记探访疫后华强北复苏的情况时，却惊奇的发现背包客队伍中多了一些新面孔。据了解，这些新入行的背包客有一部分原本是华强北档口的商家。他们在退租 “一米柜台”之后，背上了厚重的书包，也在华强北大街上当起了背包客。

作为曾经的商家，他们熟练地游走于各手机市场间，为顾客找货买货，专业程度不同凡响，更成为市场中的一道新风景线。放着原本的生意不做，退租 “一米柜台”，这些华强北大街 “新背包客”的背后，都有着哪些不为人知的故事？

死守档口没有意义

“哎哟，你不要觉得我现在这样很惨哦，其实我（过得）蛮好的。”

阿裕曾是华强北一家手机市场内的店主。他告诉懂懂笔记，今年春节之后市场给商家免了半月租金，但在减免租金后，他却下决心退租了原有档口，背起书包当起了 “背包客”。

最近这段时间，受 “龙舟水”影响，深圳天气时雨时晴。阿裕每天都在大街上、市场间游走，免不了日晒雨淋，这种滋味与经营档口时决然不同。实际上，他一开始也觉得相当辛苦，但仔细思量后却发现，相比流汗疲惫自己的精神压力比经营档口时小了很多。

“你知道吗，这里的档口每月租金至少万元，位置好的柜台月租要好几万。”他摇头笑道，在华强北租赁、经营档口，每月的固定投入成本至少在一万五以上。然而现在的手机、配件利润太低。

现在每台手机只赚小几百元，如果每月卖不出一百台以上的手机，别说拿货收机的流动资金，就连租金都要亏进去。他的生意早在疫情之前，经营就已经面临着巨大压力，为此他又拓展了线上渠道，希望能销售出去更多手机。

“说实在的，现在要是心情不好我可以不出门，但以前我生病了都不敢休息。档口一天不开张，就要亏钱的。”一场疫情，成了阿裕下定决心退租档口的重要因素，“你看市场里都是封闭式管理，出入测温、亮码，顾客一直就是寥寥无几。”

尽管目前华强北各市场的疫情防控管理相比春节之后宽松了不少，但出入测温、亮码，还是让许多逛街的顾客选择绕道，除了拿货的，档口内的商家和快递员之外，几乎没有 “外人”进出市场。

“即便没有严格防控，出门逛街的消费者也不多了，守着一米柜台没意义。”在阿裕看来，成为新晋背包客之后，无论每天市场的行情如何，自己都无需担心档口租金问题，“毕竟现在的生意来源都在网上”。

他打趣说道，自从成为背包客之后，自己白天的 “经营成本”仅不足二十元，就是用于购买地铁票，两瓶牛饮装脉动饮料，“目前下单的几乎都是以前合作过的顾客，部分还是外地客户。”

为了拓展渠道、人脉，阿裕在找货过程中还不忘给路过华强北大街的路人派发自制卡片，以此发展新的顾客群体，“在线上我开了闲鱼和转转，上面偶尔也有新顾客成交，这一行做的就是口碑嘛。”

尽管成为新晋背包客之后，他每天的利润比以前开档口时多了不少，但看着许多退租的商家也加入背包客大军，阿裕感到了一丝忧虑。他担心竞争会变得越来越激烈，“现在鼓励摆地摊，大家都想接地气，都打算摆脱租金的压力。”

买机修机，一分钱也赚

“档口（商家）转做背包客，还是和传统的背包客有所不同的。”

聊及背包客所从事的 “业务”，阿裕笑着表示，自己涉及的服务内容，要远比传统背包客多得多。传统背包客一般只帮助下单的外地顾客采购商品，代发手机配件，所以只对手机配置需求、配件品质负责，生意完成后从中赚取部分差价。

而在他看来，这种角色仅承担着掮客、代购的作用。他平时除了代购，还做二手手机回收、手机维修、分期金融的小生意，“放眼望去，为数不多的能收二手机的背包客，之前基本上都是做过档口的。”

阿裕告诉懂懂笔记，虽然退租了档口，但自己和市场里许多商家的关系都不错，若看到消费者出售成色较新的二手机，他都会低价回收。如果利润空间大，他会选择转手卖给市场内经营二手机的其他商家，这样不仅省时省力，而且不压资金。

“如果是利润空间小的千元机，我一般会自己留着，直接卖给有需求的顾客。”可以说，虽然已经成为一名新背包客，但阿裕涉及的 “业务”与经营档口时基本无异。即便顾客只是要维修手机，他也会将其介绍给维修专门店，赚取一点点的佣金。

阿裕对此的说法是 “一分钱也要赚”，这本就是华强北商家的经商信条，即便成了背包客，他仍旧坚持做档口时的信念。除了利润大一些的采买业务之外，利润小、非专业的小生意，他也会介绍给熟悉的商家，有佣金赚佣金、没佣金赚个人脉。

那么，如今华强北市场的大门敞开了，“一米柜台”也都正常营业，除了线上采买之外，线下消费者在华强北买手机、配件为何还需要背包客呢？

阿裕低头想了想说道，“华强北这么多家店，你知道哪一家店货好、价格实惠吗？”

他告诉懂懂笔记，虽然华强北被誉为手机第一街，坐拥数千家手机、配件商家，但这么多商家的货品质量参差不齐，部分商家还存在以次充好、以旧充新的现象。“消费者只要稍不留神就会踩进坑去，被商家下了套。”

“我不是说所有商家都不实在，但华强北的坑一直都是存在着的。要不然，怎么会衍生出背包客这样的行当。”阿裕坦言，正因为存在信息不对称的因素，有部分消费者到华强北购买手机，才会寻找背包客帮忙挑选，因此信誉是他们的生存根本。

作为场内商家转型的新型背包客，阿裕在挑选手机、配件方面驾轻就熟，经常能为熟悉的商家争取到折扣，在给顾客留下好感的同时，自己也能赚到应得利润，“即便是陌生的商家，有胆子忽悠顾客却不敢忽悠我。”

现在的阿裕已经开始逐渐享受起背包客的生活。虽然做背包客不需要压资金，但他还是寻思着在市场里挑挑好货，适当收一些畅销的手机型号，攥在手里慢慢卖，“像我这样做的背包客不多，手里压点儿货利润更可观，以前只有极少数实力够厚的背包客，才会这么做。”

担心报复，落差很大

“经营压力小了，但心理落差也大了，感觉没根了。”

当问及成为一名背包客后最大的挑战是什么，阿裕的回答令人有些惊讶。不是日晒雨淋，不是奔波劳顿，而是面子上有些过不去。

自称 “人活一张脸、树活一张皮”的阿裕告诉懂懂笔记，尽管不做档口了，但日常代买代发业务，还是经常会与熟悉的商家碰面。尽管以前积攒下的大量商家人脉有利于他的背包客生意，也能拿到最优质、最实惠的商品，但他清楚自己的角色转换后，总觉得不是那么有底气了。

“其实做到现在将近俩月，还是有部分认识的商家不知道我转做背包客了。只能说华强北太大了。”阿裕表示，一旦有熟悉的商家问起来，他都会如实告知对方，虽然说有钱大家赚，认识的商家也会一如既往给予他最好的拿货价格，但他总是感觉对方眼神里有了一些变化。

或许是自己多心，但这种落差一直存在。尤其在一开始做背包客时，总觉得原本作为档口商家，每天可以吹着空调，自在地坐在档口吆喝生意，如今却在大街上奔走，还要派发小卡片，顾客一旦下单，就要立刻游走于各个柜台之间…… 多少有些难以适应。

“我不知道知情的商家会怎么想，但应该还是会笑话我吧。都说赚钱不寒碜，但我一开始还是尽量避免找关系要好的朋友拿货，避免打照面，因为太难为情了。”

不过，最近几天让他更为难堪的事情也在发生：曾经找他拿货、合作过的那些背包客，如今都把他当做了竞争对手。

他苦笑着说道，作为背包客的上游，自己曾经很看不起背包客，认为大量年轻背包客都是寄生在华强北商圈里，每天利用信息差赚点儿小钱的 “寄生虫”。“现在一些脸熟的背包客发现，连我也转做背包客了，那表情相当精彩！真的是造化弄人呀。”

如今阿裕在开展业务时，都会谨小慎微，不敢越线，因为原有的背包客也要生活，自己不能 “挡了别人的财路”。也就是说，即便他坐拥大量优质商家资源，但在帮线下顾客采买商品时，他的报价也不敢太低。“报低价”就会伤及传统背包客约定俗成的价格底线，容易遭到别人的报复。

平时他在拓展客流人脉时，也谨记不与背包客大军 “抢地盘”，只窝在大街旁的一些巷子里，给路过的上班族派发小卡片，“转做背包客的商家比传统背包客要少很多，大家都是夹着尾巴做人，毕竟要和气生财嘛。”

【结束语】

疫情影响下，一些华强北档口的店主转身成为背包客。他们当中有些是因为生意不好，有的是对档口的未来失去信心，因此即便市场减租，商城大力拓展线上渠道，他们还是选择成为单枪匹马的 “独行侠”。

在所谓的自尊与生存之间，不少商家和阿裕一样都选择了后者，在无数商城、档口中间，你会看到这些昔日的 “小老板”正在释放沉积已久的压力，奔走赚取微薄的利润。这是今天华强北的一道缩影，这也是倔强者不屈的生活态度。