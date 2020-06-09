人类刚刚经历史上最热五月！西伯利亚气温都比往期平均水平高 10 度

全球变暖，可以说是一个老生常谈的话题了。

但万万没想到，刚刚过去的一个月竟然是有记载以来地球最热的五月。

当地时间 2020 年 6 月 5 日，欧盟哥白尼气候变化服务机构（Copernicus Climate Change Service，C3S）发布数据显示，2020 年 5 月是有史以来最热的五月，同时 2020 年也是有史以来最热的 10 年之一，未来这种气候变化趋势仍将持续，而引起气候变化的正是我们再熟悉不过的温室气体排放。

2020 年 5 月为史上最热五月

上个月是全球有史以来最热的五月，这无疑令人担忧。

哥白尼气候变化服务机构科学家 Freja Vamborg 如是说道。

该机构发布的数据均基于计算机生成的分析，经过了来自全球的卫星、船舶、飞机和气象站的数十亿次测量。

大体上，此次数据有以下几方面值得关注的点：

从全球来看，今年 5 月的气温比 1981-2010 年的 5 月平均气温高 0.63 摄氏度（约 1.1 华氏度），是记录中最热的 5 月。

过去 12 个月，即 2019 年 6 月至 2020 年 5 月，全球气温比平均水平高出约 0.7 摄氏度（约 1.3 华氏度）。

尽管欧洲地区 5 月的温度低于平均值，但欧洲春季整体温度比平均值高 0.7 ° 摄氏度（约 1.3 华氏度）。

北极、南极海冰低于平均水平。

5 月英国、法国北部、比利时、荷兰、卢森堡等国家的干燥程度大大超出平均水平。

除位于欧洲西南角的伊比利亚半岛外，欧洲大部分地区春季的干燥程度超出平均水平。

众所周知，气候变暖的趋势一直持续，既然 2020 年荣登「史上最热的十个年份」榜单，因此 2019 年肯定也并不凉快。

果不其然，哥白尼气候变化服务机构官方数据显示，2019 年是有史以来第二热的年份。实际上，有记录以来最热的 6 年都出现在过去的 10 年中。

另外值得一提的是，全球范围内气温高出往期平均水平的前三名地区竟然是我们认知中并不那么热的地区——西伯利亚地区（基本上要比平均水平高 10 摄氏度）、阿拉斯加和南极洲。

雷锋网了解到，这些本不该和 “温暖”一词挂钩的地区存在着大量永冻层，即地下 30-40 厘米处持续多年冻结的土石层。

永久性冻土的英文名称 permafrost 也是十分有意思，由英文单词 permanent（永远的）和 frost（冰冻）合成。

实际上，永久性冻土是气候专家们很关注的一项指标。

一般来讲，有机物分解和二氧化碳的生成受温度影响，因此永冻层成为一种天然的「碳去处」（sink）。然而，当永久性冻土再也不 “永久”，这些地区也就陷入了恶性循环——气温普遍上升使得永久冻土逐渐开始融化，温室气体的释放量也就逐步增长，这也就对气候变暖进行了二次增强。

长期地表观测数据显示，过去 30 年来的增温现象已促使永冻层温度上升了 1-3 摄氏度。英国科学家 Colin Prentice 也曾表示，阿拉斯加地区温度增幅远高于全球平均水平。

而更让人感到担忧的是，伴随着上述现象的，是无数的气候灾害——包括格陵兰岛和南极洲的快速融冰、从澳大利亚到美国加州的毁灭性野火及愈发强烈和频繁的飓风、热浪。

最热月份记录不断更新

雷锋网 (公众号：雷锋网)了解到，上述哥白尼气候变化服务机构是一个支持欧洲气候政策的政府间机构，主要依赖于在世界气候研究方案（WCRP）内进行的气候研究，对全球气候观测系统（GCOS）的用户要求进行响应。这里所说的用户主要包括气候领域的科学家、顾问、规划决策者等，可以说这一机构为全球气候服务框架（GFCS）提供了重要资源。

概括来讲，哥白尼气候变化服务机构连接着权威科学数据与社会公众，通过提供全球范围内从过去到未来的气候信息来支持相关策略规划。

实际上，该机构不断更新着「最热月份」记录。

当地时间 2019 年 8 月 5 日，欧盟哥白尼气候变化服务机构发布卫星数据显示，2019 年 7 月是史上最热的月份，而这也打破了 2016 年 7 月的最热月份纪录。

当时该机构指出，相较于 1981-2010 年的数据，阿拉斯加、格陵兰、西伯利亚、中亚、伊朗和南极洲大部地区的 2019 年 7 月平均温度上升得最多。

与此同时，由于人类活动导致的全球变暖并没有任何减弱的迹象。

据了解，于 2015 年 12 月 12 日在巴黎气候变化大会上通过的《巴黎气候变化协定》（即《巴黎协定》，The Paris Agreement）中，各国承诺将排放限制在比工业化前水平高 1.5 摄氏度（2.7 华氏度）的水平，从而遏制全球变暖，但实际上我们离实现这一目标还差得很远。

可见，人类活动造成了气候问题，而气候也反过来将我们置于一个更为窘迫的境地，未来要如何保护我们赖以生存的星球，仍将是值得深入思考的重要课题。