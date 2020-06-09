老照片修复、上色一条龙，没有 PS 技术也能让你 “穿越时空”

有人喜欢把数码照片做旧，还原胶片相机的质感，有人想把老照片修复，想将它永久保留。最近，vivo 和 OPPO 就相继推出了老照片修复功能，赶在六一发也是极为应景，不少人开玩笑说，自己可以拿个手机去摆摊给人修老照片了。

vivo

其实老照片修复的话题之前就流行过一阵，人们把自己小时候的照片，或者明星剧照修复，老照片以更清晰的状态重新在网上流传。甚至一些黑白照片还能重新进行上色处理，仿佛坐着时光机回去重拍了一张一样。

林青霞

其实这都是 AI 算法的功劳，简单来说就是让神经网络去学习人脸照片的共性，通过算法进行降噪处理。现在通过很多免费的 App、在线工具，就能实现一键修复。

Google Photos「照片扫描仪」

首先是将纸质照片数码化，大家可以使用 Google 的「照片扫描仪」工具，只要根据提示定位好照片的四个角，就能将一张纸质照片转化为电子照，方便分享和永久保存。

美图秀秀「老照片修复」将老照片进行高清修复的方法，目前除了一些手机支持以外，用修图工具也能做到，比如美图秀秀。它能做到提升画质，模糊、失焦的照片也能进行处理。

抖音「老照片优化」

抖音的影集功能中有一个老照片优化的模板，一次可以修复一张照片，最终生成的是视频。

一些老的黑白照片，也能通过 AI 技术重新焕发光彩。我们之前介绍过很多这样的工具，这里推荐两款比较不错的。

百度「黑白图像上色」

百度的工具胜在快速，直接在网页上传照片即可。

DeOldify

这个叫做 DeOldify 的工具处理要更细致，它只会对照片的颜色进行处理，清晰度是不变的，所以最好和上面的修复工具配合使用。

需要注意的是，AI 上色的原理仅是将最合理的颜色分配给相应部分，并不能做到百分百的还原。

图像修复、黑白照片上色，最重要的作用就是让我们不必受当时拍摄技术的限制，用技术尽可能还原真实场景。当然正如开头所说，老照片的质感也是不可替代的，技术没有好坏之分，关键看怎么用。