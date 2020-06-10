美 FCC 批准提案：将向无宽带服务地区提供 160 亿美元资金

北京时间 6 月 10 日凌晨消息，美国联邦通信委员会（以下简称 “FCC”）周二投票批准一项提案，将通过拍卖程序向缺少宽带服务的地区提供最多 160 亿美元资金，其中包括近 600 万没有宽带服务的农村家庭和企业。

FCC 投票决定于 10 月 29 日开始拍卖，其申请者将被要求在无服务地区提供语音和宽带服务，以换取在未来 10 年里每月获得付款。

该委员会的三名共和党委员投票批准了这项提案，而两名民主党委员则部分持有不同意见。

FCC 主席、共和党人阿基特 · 帕伊（Ajit Pai）表示，无法接入高速互联网的美国人 “应该尽快接入，他们等不起了。我们正在致力于开发新的、粒度更高的宽带覆盖地图”，并将利用这种地图来发放随后的 40 亿美元资金。

但民主党 FCC 委员杰西卡 · 罗森沃塞尔（Jessica Rosenworcel）不同意这一观点，他认为该委员会应该确保有更好的地图来具体说明哪些地区缺少服务。他表示：“我们不能无视自己应该基于准确数据而承担的法律义务，匆匆忙忙地花费数十亿美元资金，从而最终导致数百万人无法获得宽带服务。”

另一位民主党委员杰弗里 · 斯塔克斯（Geoffrey Starks）表示，他 “更愿意先花比较少的预算，或是先提供期限较短的资金支持，这样一来大部分资金就可以在我们完成地图改革后才被花出去”。

FCC 委员、共和党人布伦丹 · 卡尔（Brendan Car）)表示：“拍卖程序将让供应商能够带领数百万美国人越过数字鸿沟。”

另外，这项提案还将允许近地轨道卫星系统参加拍卖。