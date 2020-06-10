美股涨跌互现：纳指盘中史上首破万点关口，瑞幸收盘大跌 10.81%

北京时间 6 月 10 日消息，美联储公布决议前市场存在不安情绪，投资者获利回吐，令星期二美股涨跌互现，纳指一度突破 1 万点心理关口。截至收盘，道指跌 300.14 点，跌幅为 1.09%，报收 27272.30 点；标普 500 指数跌 25.21 点，跌幅为 0.78%，报收 3207.18 点；纳指涨 29.01 点，涨幅为 0.29%，报收 9953.75 点。

▲ 纳指涨 0.29%，盘中首次突破万点关口

美国主要科技巨头全线上涨，脸书涨 3.14%，亚马逊涨 3.04%，苹果涨 3.16%，NetFlix 涨 3.47%，Alphabet 涨 0.66%，微软涨 0.76%。

中国主要科技股涨跌不一，网易涨 0.1%，爱奇艺涨 3.31%，拼多多涨 1.57%，微博跌 4.09%，腾讯音乐跌 0.32%，阿里巴巴涨 0.79%，京东跌 0.59%，趣头条涨 3.32%。

中概股股价

其他中概股多数下跌，其中上涨的公司包括：荔枝（涨 17.67%），嘉楠科技（涨 15.57%），信而富（涨 12.86%），蔚来（涨 11.89%），品钛（涨 10.64%），老虎证券（涨 9.47%），寺库（涨 7.72%），蛋壳公寓（涨 7.63%），微贷网（涨 6.47%），团车（涨 5.84%），简普科技（涨 3.57%），金山云（涨 3.3%），信也科技（涨 3.16%），乐信（涨 2.36%），小牛电动（涨 2.08%），达内科技（涨 1.96%），金融界（涨 1.85%），唯品会（涨 1.51%），新氧（涨 1.17%），华米（涨 0.93%），宜人贷（涨 0.67%），房天下（涨 0.65%），乐居（涨 0.56%），流利说（涨 0.35%），前程无忧（涨 0.32%），迅雷（涨 0.28%），富途控股（涨 0.25%）。

与上一交易日持平的公司包括：正保教育、蘑菇街、兰亭集势。

下跌的公司包括：陌陌（跌 0.34%），易车网（跌 0.35%），好未来（跌 0.41%），UT 斯达康（跌 0.55%），搜狐（跌 0.76%），触宝（跌 1.02%），58 同城（跌 1.04%），中通（跌 1.07%），360 金融（跌 1.21%），跟谁学（跌 1.25%），新浪（跌 1.41%），云米（跌 1.42%），斗鱼（跌 1.43%），人人公司（跌 1.47%），汽车之家（跌 1.53%），网易有道（跌 1.65%），携程网（跌 1.69%），1 药网（跌 1.83%），凤凰新媒体（跌 2.11%），500 彩票网（跌 2.16%），百世（跌 2.41%），搜狗（跌 2.53%），新东方（跌 2.82%），优信（跌 2.89%），哔哩哔哩（跌 3.12%），猎豹移动（跌 3.18%），世纪互联（跌 3.33%），中芯国际（跌 3.52%），亿航（跌 3.63%），虎牙（跌 4.1%），欢聚集团（跌 4.58%），小赢科技（跌 4.77%），云集（跌 5.21%），宝尊电商（跌 6.13%），无忧英语（跌 6.4%），趣店（跌 7.34%），如涵控股（跌 7.41%），瑞幸咖啡（跌 10.81%），途牛（跌 10.85%）。

瑞幸咖啡要走上正轨需要过三关

虽然瑞幸咖啡因会计造假收到退市通知书，但它并非一定会破产倒闭，股票未必会一文不值。但是，瑞幸咖啡要恢复元气，需要至少 3 个条件。其一，由于投资者无法准确了解过去近一年半瑞幸咖啡真正的财务业绩，要搞清楚其真正的增长速度和未来前景是不可能的。会计造假丑闻曝光后，瑞幸咖啡客流快速增长，这被部分人解读为中国消费者不希望这一民族咖啡品牌因国外监管机构和投资者 “打压”而趴下。但也有人指出，许多客户可能只是担心瑞幸咖啡可能会取消大幅度折扣，目的只是能更多地 “薅羊毛”。继最初的增长过后，目前瑞幸咖啡客流量在减少。这是瑞幸咖啡不能承受之重；其二，瑞幸咖啡更多地采用小卖部模式，越来越多地销售似乎与主业 “风马牛不相及”的产品，例如小吃和电子产品配件。如果瑞幸咖啡希望通过高利润率产品获利，它需要展示出能成功实施这一战略的能力。其三，瑞幸咖啡必需修复在投资者中的声誉，恢复投资者的信心。瑞幸咖啡董事会需要发挥作用，任命能带领公司走上正轨的管理层。

由于投资者希望能赶上一波可能的电动汽车热潮，今天常规交易中，蔚来股价上涨 0.71 美元，涨幅为 11.89%，报收于 6.68 美元。星期二没有重大利好消息推动蔚来股价上涨，显而易见的是，买进蔚来股票的投资者希望蔚来能上演星期一 Nikola 股票大涨的情景。一方面，投资者希望能找到一家可以复制过去数年特斯拉股价上涨的新兴公司。另一方面，鉴于电动汽车行业的风险，Nikola 显然不会被投资者认为是这样一家公司。鉴于蔚来已经在销售产品，在中国的知名度越来越高，而且获得合肥市政府的投资。当然，这不意味着蔚来业务基本面能支撑其股票评级达到 “强烈买进”级别。虽然蔚来也获得了一些早期成功，但其销售额仍然相当低，亏损金额相当高。蔚来希望在中国电动汽车市场获得相当高市场份额。此外，蔚来今天宣布增发 6000 万股美国存托股，每股美国存托股相当于 1 股普通股。承销商可以在 30 天内行使超额配售权，另外销售 900 万股美国存托股。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股大多数下跌，其中上涨的公司包括：速汇金（涨 11.98%），AMD（涨 6.46%），英伟达（涨 2.74%），Spotify（涨 2.14%），Snap（涨 2.13%），eBay（涨 2.11%），动视暴雪（涨 1.8%），艺电（涨 1.31%），Zynga（涨 0.66%），PayPal（涨 0.49%），iRobot（涨 0.47%），SAP（涨 0.1%）。

下跌的公司包括：Box（跌 0.1%），Adobe（跌 0.16%），索尼（跌 0.16%），思科（跌 0.17%），Pinterest（跌 0.68%），博通（跌 0.69%），特斯拉（跌 0.97%），英特尔（跌 0.99%），美光科技（跌 1.02%），Salesforce（跌 1.13%），Uber（跌 1.32%），西部数据（跌 1.44%），爱立信（跌 1.48%），甲骨文（跌 1.67%），高通（跌 1.77%），Twitter（跌 1.97%），zoom（跌 2.1%），Slack（跌 2.16%），诺基亚（跌 2.21%），恩智浦（跌 2.27%），GoPro（跌 2.5%），Fibit（跌 2.54%），惠普公司（跌 2.74%），IBM（跌 2.86%），黑莓（跌 3.11%），戴尔科技（跌 3.16%），赛门铁克（跌 3.23%），VMware（跌 3.58%），摩托罗拉系统（跌 4.14%），LendingClub（跌 4.19%），Lyft（跌 4.32%），Yelp（跌 7.29%），Groupon（跌 9.6%）。

对 Model Y 生产问题担忧打压特斯拉股价跌近 1%

今天常规交易中，特斯拉股价下跌 9.25 美元，跌幅为 0.97%，报收于 940.67 美元，盘中一度探底 923.3 美元。由于泄露的特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)电子邮件称 Model Y 生产存在问题，星期二早盘中特斯拉股价面临相当大压力。投资经理罗恩 · 巴罗恩（Ron Baron）星期二在 CNBC 上刊文称，未来 5 年特斯拉股价将上涨至 2000-3000 美元，未来 10 年营收可以达到 1 万亿美元。6 月 3 日，特斯拉股价涨至约 900 美元；本周更是突破 900 美元，并向 950 美元进军。目前，特斯拉 10 天和 20 天均价分别是 886 美元和 850 美元。要使股价涨到 1000 美元大关，特斯拉需要首先收复 2 月份高点 969 美元。

Mac 换用自主设计芯片消息推动苹果股价再创新高

彭博社星期二刊文称，苹果将于本月晚些时候公布面向 Mac 计算机的自主芯片，取代英特尔处理器。消息称，彭博社可能在虚拟全球开发商会议（开幕时间是 6 月 22 日）上公布这一消息。配置苹果自主芯片的首款 Mac 计算机将于 2021 年上市销售。在一年一度的全球开发商会议上宣布自主 Mac 芯片，将使软件开发商有时间进行准备工作。

彭博社刊文称，苹果自主 Mac 芯片设计基于 ARM 技术，将由台积电代工制造。台积电将利用 5 纳米工艺为苹果生产芯片，领先于英特尔。自 2005 年以来，英特尔一直为苹果 Mac 计算机供应芯片。此前，苹果采用由它与 IBM、摩托罗拉联合开发的 PowerPC 架构芯片。彭博社称，苹果相信，与英特尔同类产品相比，自主设计的 Mac 芯片更快、更节能。多年来一直有传言称苹果将用自主设计芯片取代英特尔处理器。苹果和英特尔未就此置评。

Evercore ISI 分析师阿米特 · 达莱纳尼（Amit Daryanani）在一份投资报告中说，换用自主设计芯片将进一步提高 Mac 计算机毛利率。今天常规交易中，苹果股价上涨 10.53 美元，涨幅为 3.16%，报收于 343.99 美元，盘中一度摸高 345.61 美元，创下有史以来新高。英特尔股价下跌 0.63 美元，跌幅为 0.99%，报收于 63.04 美元。