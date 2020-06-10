马斯克隧道公司又来新客户！这次是拉斯维加斯赌场

6 月 10 日消息，据外媒报道，美国科技大亨埃隆 · 马斯克 (Elon Musk) 旗下隧道挖掘公司 The Boring Company 又吸引了新客户的青睐，拉斯维加斯世界度假村（Resorts World Las Vegas）希望将位于拉斯维加斯的永利安可赌场与已经完工的拉斯维加斯会议和游客管理局 (LVCVA)会议中心地下环道联通。

LVCVA 运营着庞大的会议中心，目前正在扩建会议场馆，部分场馆将于 2021 年开放，不过他们需要全新的方式帮助人们在不同的大厅之间移动。2019 年 5 月，LVCVA 选择了 The Boring Company 为其修建地下环道系统，整个项目预算达 5000 万美元。直到今年 5 月份，The Boring Company 宣布已经完成了这项工程的两条隧道挖掘工作。

但埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)的目标始终是建设覆盖整个拉斯维加斯的更大地下交通系统。本月早些时候，计划于 2021 年夏季开业、耗资 43 亿美元的度假村拉斯维加斯世界度假村项目部门表示，希望能够建设与会议中心相连的赌场地下通道，他们已经向 The Boring Company 提交了扩展地下环路系统的计划。

计划书中称：“拉斯维加斯世界度假村已经提交了拟议中的客运站和隧道计划，该计划将通过马斯克的创新交通系统连接拉斯维加斯会议中心园区。这个新的隧道项目将在不到两分钟的时间内，乘坐全电动特斯拉汽车通过地下隧道，在该市最新的综合度假村和拉斯维加斯会议中心 (LVCC)之间迅速运送乘客。”

新赌场靠近会议中心和永利酒店 (Wynn)，后者应该也会有环线隧道。拉斯维加斯世界度假村总裁斯科特 · 西贝拉 (Scott Sibella)称：“拟建的客运站将为会议宾客和游客提供在拉斯维加斯会议中心和拉斯维加斯世界度假村之间快速而无缝的体验。会议嘉宾将不必再担心会议中心周围的长途步行或交通拥堵，他们可以乘坐交通系统到拉斯维加斯度假村世界吃午饭、开会或进行私人约会，然后在几分钟内回到他们的会议上。这一创新的交通系统是拉斯维加斯世界度假村的完美匹配，因为我们将度假村设计为走在进步技术的前沿。”

上周，他们提交了拟议中的隧道和客运站的土地使用申请和设计方案，目前正在等待相关机构的批准。他们预计今年晚些时候将开工建设。