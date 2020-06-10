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视频恋爱交友平台伊对完成 B 轮融资：雷军的小米、顺为资本都来了

2020/6/10 10:06:24来源：搜狐科技作者：梁昌均责编：远洋评论：

6 月 10 日消息，视频恋爱交友平台伊对 App 宣布，公司近日已完成 B 轮融资，由小米、云九资本联合领投，人民网文化产业基金、顺为资本、光源资本跟投，股东蓝驰创投和 XVC 创投继续追投。

此次融资是伊对继 2019 年年底完成千万美元级 A + 轮融资之后的又一次成功融资，目前累计融资金额共计近亿元美金。据了解，本轮融资将主要用于产品研发、运营、市场渠道营销，以及反黑灰产的持续投入。

伊对 App 于 2018 年上线，通过实时视频互动解决陌生人社交破冰的障碍，为单身人士创造并提供多场景的线上相亲机会。随着实时视频、直播技术的发展，“云相亲”越来越多的成为了年轻人找对象的线上渠道。

目前，伊对注册用户超过 4000 万，2020 年春节期间，伊对下载量环比节前增幅 1.5 倍，活跃度增幅 50% 以上。同时商业化能力也得到验证，2019 年营收近 10 亿人民币，其中 90% 以上来自玫瑰花等虚拟道具购买，其余来自会员收入，预期 2020 年营收目标翻倍增长。

人民网文化产业基金负责人表示，这是该基金在视频社交领域的首次投资，期待与伊对合作后，通过战略协同和资源赋能，提升产品服务水平，推动交友类社交产业的升级。

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