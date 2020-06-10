国产特斯拉 Model 3 中保研碰撞结果公布：车内乘员安全指数优秀

IT之家 6 月 10 日消息 今天中国保险汽车安全指数管理中心放出了国产特斯拉 Model 3（2019 款 标准续航升级版）的碰撞测试结果，一起来看一下吧。

IT之家了解到，Model 3 车型 TSL7000BEVAR0（2019 款 标准续航升级版）的安全装备配置为驾驶员正面气囊、前排乘员正面气囊、前排侧气囊、前 / 后排侧气帘，搭载 AEB。

测评结果显示：

在耐撞性及维修经济性指数方面，15km/h 的正面碰撞得分为 11.5 分，其中耐撞性得分为 5.5 分（满分 6 分），维修经济性得分为 6 分（满分 24 分），正碰维修比为 11.50%；15km/h 的追尾碰撞得分为 23 分，其中耐撞性得分为 6 分（满分 6 分），维修经济性得分为 17 分（满分 24 分），尾碰维修比为 2.04%。最终的加权得分为 15.33 分（满分 30 分），特斯拉 Model 3 车型获得一般（M）评价。

在车内乘员安全指数方面获得优秀（G）评价，其中正面 25% 偏置碰撞、侧面碰撞、车顶强度和座椅 / 头枕测评结果均为优秀（G）。

在车外行人安全指数方面，其头型试验得分为 11.393 分（满分 24 分）、腿型试验得分为 4.393 分（满分 6 分）、总得分为 15.786 分（得分率 52%），最终获得良好（A）评价。

在车辆辅助安全指数方面，试验车辆传感器类型为三目摄像头 + 毫米波雷达，其 FCW 得分为 1 分（满分 1 分）、AEB 得分为 5 分（满分 5 分）、总得分为 6 分，最终获得优秀（G）评价。