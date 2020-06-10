科大讯飞 21 周年，刘庆峰发内部信：正迎前所未有产业机遇

IT之家6 月 10 日消息 科大讯飞 21 周年庆，科大讯飞董事长刘庆峰发文《因为山就在那里：21 周年给全体讯飞人的一封信》，用" 登山" 来形容产业奋斗，并回顾讯飞创业 21 年来的 “登山情怀”，宣布在新的产业机遇下开启 “黄金十年”新征程。

刘庆峰在信中透露 ,“疫情催生了大众新的消费习惯，数字化生活已经成为常态，将进一步倒逼人工智能的蓬勃应用 , 今年 1-5 月科大讯飞中标合同额同比增长 125% 就是证明。”

“我们为什么要登山？因为山是挑战。”刘庆峰表示，“后疫情时代，自主创新能力，特别是源头技术创新的能力，将在全球政治经济已经进入更大的不确定期时释放出更大的能量，智能语音作为万物互联的入口，在国家重要战略领域内的地位日益凸显。”

IT之家了解到，目前，科大讯飞在教育、医疗、城市管理、扶贫等领域布局均有所成效。

以下为科大讯飞 21 周年刘庆峰内部信全文：

因为山就在那里

亲爱的讯飞小伙伴：

今天是讯飞 21 周岁生日，又到一年登山时。

登山这件事，我们坚持了 21 年。

我们为什么要登山？

因为山是使命。

21 年前中文语音产业被外国人掐住了咽喉，中国语音市场被国际 IT 巨头垄断，我们怀着 “中国人的语音要由中国人做的最好”的使命，一群从五里墩民房里走出来的 “草台班子”，到今天成长为国家语音产业基地和人工智能国家队。

我们正在翻越成长的一座又一座高山。

2020 年以来，“新冠疫情”牵动着所有人的心，在深刻影响世界政治经济格局的同时，也考验着企业的技术实力与履行社会责任的能力。

国内医疗物资紧缺，我们奔赴全球各地采购物资，第一时间捐赠给湖北、安徽多省市定点医院，解了医院的燃眉之急。

在这场战疫中，我们的 “停课不停学”实施保障团队、智慧医疗影像辅诊团队、防疫外呼团队、安康码战 “疫”团队、“火神山行动”防疫警务支撑团队都在关键时刻 “顶上扛上”，体现出了讯飞人的责任与担当。我们在医疗中的表现极大提升了我国基层公共卫生服务效率和应对突发重大公共卫生事件的能力，得到中央领导到一线客户高度认可。

历史上每次重大的灾难之后，都会崛起一批伟大的公司，我们在路上。

我们为什么要登山？

因为山是信仰。

21 年来我们凭着朴素的 “顶天立地”技术信仰，树立了人工智能发展史上的多个里程碑——

2012 年我们让机器的英文语音合成全球首次超过人类水平；

2015 年我们让机器的语音识别全球首次超过人类速记员；

2016 年我们让机器的中英文口语作文评测全球首次达到人类专家水平；

2017 年我们让机器的全科医生能力全球首次通过国家执业医师资格考试；

2018 年我们让机器的口译翻译能力全球首次通过 CATTI 翻译资格考试；

2019 年我们让机器的阅读理解能力全球首次超过人类平均水平。

我们正在突破技术的一座又一座高山。

2020 年以来，我们在 The 20BN-Jester Dataset 手势识别评测中以 97.26% 的准确率荣获冠军，并刷新世界纪录，这项手势识别技术已经进入了实际应用；5 月 4 日，我们又在号称 “史上最难的英文语音识别任务”CHiME-6 上夺冠；在华为手机 P40 系列发布时，“多语言语音助手技术是否会被掐脖子的关头”的关键问题被广受关注，讯飞的小伙伴们日夜奋战，助力华为在英语、法语、西班牙语等主要语种上全面超越竞品。

后疫情时代，自主创新能力，特别是源头技术创新的能力，将在全球政治经济已经进入更大的不确定期时释放出更大的能量，智能语音作为万物互联的入口，在国家重要战略领域内的地位日益凸显。

我们相信，讯飞能够承担起这一使命，成为万物互联时代语音交互的全球领导者。

我们为什么要登山？

因为山是挑战。

21 年来我们在 “让机器能听会说，能理解会思考”这条路上砥砺前行，不是为了研发出高大上的 “黑科技”，而是要用人工智能解决人类的真正刚需，点亮人间的烟火。

我们进入教育领域，因为教育不仅是一个国家和民族的未来，也是一个家庭的希望：2500 多年前孔子提出 “因材施教”的教育理念，今天它已经在我们手上一步一步成为现实。我们已与全国 35000 多所学校深度合作，服务过亿师生，推动师生减负增效，教育均衡发展。

我们进入医疗领域，因为医疗不仅是一个国家和民族的未来，也是一个家庭的底线：在医疗资源比较稀缺、科室医生培养周期长等很难在短期内解决的背景下，只有人工智能才能够规模化、批量化地提升基层医疗机构的诊疗能力，我们的 A.I. 辅诊系统赋能基层医疗，已覆惠及 5000 多万居民，用统计数据证明了刚需和成效，让优质医疗资源惠及每一个普通家庭和每一处偏远乡村。

我们进入城市管理领域，让 “城市”自从诞生迄今，千百年来第一次拥有了对 “自己”事无巨细的感知能力、引导能力：城市拥堵时，“城市超脑”充当汽车拥堵 “疏解员”、车流 “分配员”；老人独居时，“城市超脑”因为能够交叉分析而成为了 “预警关怀员”；甚至社区高空抛物这样一些社区烦心事上，“城市超脑”也可以精准抓拍从而成为了新的 “社区调解员”。

我们进入扶贫领域，因为大山里的朋友如果利用我们的技术掌握普通话，就能更自信地融入外面的世界，以就业带动扶贫；因为只有语音技术能让聋人看得见声音，让盲人听得见文字，让这群特殊群体可以更好的自食其力甚至创新创业，每每想到每天都能为这样一个特殊人群提供 5000 多万人次的服务，我们内心都会感到温暖和喜悦。

我们正在挑战应用的一座又一座高山。

公司布局的人工智能战略正在开花结果，人工智能将以 “直接解决人类刚需”而更深刻地载入史册！

21 年来，我们坚持 “顶天立地”的技术信仰没有变。

但是我们发现建设美好世界不仅要有伟大的技术，更要有伟大的产品，企业的发展必须坚持以产品为核心才能让技术永葆源源动力。

21 年来，我们坚持 “平台 + 赛道”的发展战略没有变。

但是我们发现客户价值才是生态系统的核心，生态的打造只有以客户的视角考虑问题，只有合作共赢才能让生态生生不息。

21 年来，我们登过很多山。

讯飞的创业历程，让我们更加懂得了 “登山”：

产业奋斗就像登山的过程——我们未来发展依然要保持艰苦奋斗的创业精神，树立长期发展的底线思维，途中不怕慢、就怕站，坚持下去就会有惊喜。唯有脚踏实地才能成功登顶，心浮气躁就会摔跤打绊。同行的小伙伴如果想要一起登顶，遇到困难就会一起面对，一起经历风雨，才会享受到一起登顶的喜悦。而那些在山下的人，永远不会知道山上的风景；其实他们更不会知道，攀登的过程本身就是一种更大的幸福。

我们为什么要登山？

因为山就在那里。

当我们登上山顶一览众山小之时，就会发现远处还有更高耸的山峰等待攀登。

疫情催生了大众新的消费习惯，数字化生活已经成为常态，将进一步倒逼人工智能的蓬勃应用，今年 1-5 月科大讯飞中标合同毛利同比增长 125% 就是明证。

科大讯飞正迎来前所未有的产业机遇，

团队成长正面临前所未有的奋斗窗口。

下一个十年，是属于我们的 “黄金十年”。

一万年太久，只争朝夕。

下一座 “山”，我们一起登上去！

科大讯飞董事长 刘庆峰

2020 年 6 月 9 日