国家政务服务平台实名注册用户突破一亿

近日，国家政务服务平台在上线试运行 11 个月之后，实名注册用户数突破 1 亿、总访问人数超 8 亿人、累计用户使用量超 45 亿人次。在此过程中，国家政务服务平台统一身份认证系统起到了重要技术支撑作用。依托此系统，国家政务服务平台第一次建立起全国性的权威身份认证体系，有力支撑政务平台用户实现 “单点登录、全网漫游”。

在围绕数据为核心的安全管理架构中，身份安全是至关重要的一环，也是打通不同应用系统、实现身份统一认证的核心障碍。身份安全漏洞可能导致合法用户的身份被窃取和冒用，进而导致数据泄露等风险。在新基建的背景下，政务服务等应用正在持续向互联网迁移，加强统一身份认证，对于提升信息安全能力，实现“一次认证、各地互认”、“一点登录、全网漫游”，无疑有着至关重要的价值。

国家政务服务平台作为全国一体化在线政务服务平台的总枢纽，直通 31 个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团，以及 40 余个国务院部门的政务服务，重点发挥公共入口、公共通道、公共支撑等三大作用，实现支撑一网通办、汇聚数据信息、实现交换共享、强化动态监管等四大功能，解决跨地区、跨部门、跨层级政务服务中信息难以共享、业务难以协同、基础支撑不足等突出问题。