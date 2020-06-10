内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>网络

国家政务服务平台实名注册用户突破一亿

2020/6/10 15:03:42来源：C114中国通信网作者：-责编：孤城评论：

近日，国家政务服务平台在上线试运行 11 个月之后，实名注册用户数突破 1 亿、总访问人数超 8 亿人、累计用户使用量超 45 亿人次。在此过程中，国家政务服务平台统一身份认证系统起到了重要技术支撑作用。依托此系统，国家政务服务平台第一次建立起全国性的权威身份认证体系，有力支撑政务平台用户实现 “单点登录、全网漫游”。

在围绕数据为核心的安全管理架构中，身份安全是至关重要的一环，也是打通不同应用系统、实现身份统一认证的核心障碍。身份安全漏洞可能导致合法用户的身份被窃取和冒用，进而导致数据泄露等风险。在新基建的背景下，政务服务等应用正在持续向互联网迁移，加强统一身份认证，对于提升信息安全能力，实现“一次认证、各地互认”、“一点登录、全网漫游”，无疑有着至关重要的价值。

国家政务服务平台作为全国一体化在线政务服务平台的总枢纽，直通 31 个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团，以及 40 余个国务院部门的政务服务，重点发挥公共入口、公共通道、公共支撑等三大作用，实现支撑一网通办、汇聚数据信息、实现交换共享、强化动态监管等四大功能，解决跨地区、跨部门、跨层级政务服务中信息难以共享、业务难以协同、基础支撑不足等突出问题。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    