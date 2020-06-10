观点：5G 和 6G 有望使美企重回通信技术市场主赛道

来自外媒 SDxCentral 的报道称，一系列复杂因素正在催生 6G 在美国的关注度。然而，尽管对于 5G 之后技术的发展进行的研究和协作行动正越来越多，但在眼下这个阶段，这更像是维护领导力的战斗口号。

“眼下，6G 仅仅是一个概念。虽然相对容易理解（6G 是）5G 之后的下一代蜂窝技术的概念，但 6G 可能提供的具体目标、技术和性能仍然存在许多未知。”普华永道战略与部门负责人 Dan Hays 表示。

尽管下一代蜂窝技术预计要到 2020 年代末期才会出现，但学术界、基础设施供应商和运营商都已经开始在不同领域推动其发展。

上个月，电信标准组织 ATIS 将 6G 定义为美国公司与政府合作的契机，以期推动美国主导的技术处于领导地位。该组织呼吁采取行动，包括要求对 6G 研发提供政府资助和税费减免等。

Dan Hays 说：“经过十多年的行业整合，美国电信技术供应商在全球移动运营商市场的地位肯定被削弱了。但是随着 5G 以及之后的 6G 技术，利用虚拟化和 SaaS 等技术，我们很可能会看到美国公司重新成为通信行业的供应商。”

其他公司对 6G 的研发也在进行当中。华为创始人任正非去年表示，华为 “很久以前”就开始 6G 研发工作了。爱立信、诺基亚、三星和一些全球运营商作为独立实体和合作联盟，也都处于 6G 发展的初期阶段。

令人担忧的是，美国政府削弱全球最大电信设备供应商华为的行动，可能会导致各种网络技术出现更大范围的分裂和分化，但 Dan Hays 仍然希望人们能够保持冷静的头脑。

他告诉 SDxCentral：“最近的贸易紧张局势和当前的新冠疫情危机，确实影响了通信硬件和软件的供应基础。但是，到目前为止，全球通信行业似乎在保持网络技术路径的全球一致性方面是成功的。”他补充说，“虽然历史上网络技术经历了几个分歧时期，但行业似乎已经吸取了教训，并且正坚持全球性标准，至少目前来看是这样的。”

然而，所有参与 6G 研发的企业和组织都一致承认，这项技术至少需要 10 年时间才能实现。纽约大学无线领域专家 Ted Rappaport 告诉 SDxCentral，他预计移动通信系统和终端设备将在 10 年时间内运行到 95GHz 频段以上。Ted Rappaport 此前曾推动美国联邦通信委员会（FCC）开放 95GHz-3THz 之间的平流层频谱用于 6G 实验。

Dan Hays 表示，虽然 6G 仍是一个概念框架，但在性能、无处不在的覆盖和用例方面，有很多 5G 未能达到其承诺的例子。他说：“目前还没看到在农村地区部署功能完备的 5G 网络，5G SA 网络在很大程度上也还缺乏完全虚拟化的能力。”

他说，“6G 很可能是通信业弥补这些差距的机会，即使它比预期晚了 10 年时间。”